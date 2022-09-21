Нехаммер считает ошибкой думать о новых санкциях, пока не подействовали старые

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал оценить уже действующие антироссийские санкции и посмотреть, насколько они точны, пишет телеканал ORF. На полях заседания Генассамблеи ООН Нехаммер подчеркнул, что санкции не должны ослаблять тех, кто их ввёл, больше, чем того, против кого они направлены. Пока штрафные меры не так эффективны, как ожидалось, было бы ошибкой думать о новых санкциях, заявил австрийский канцлер.



AP

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в защиту санкций, введённых Западом и ЕС против России, но в то же время призвал «оценить их и посмотреть, насколько они точны», пишет австрийский телеканал ORF.

«Санкции не должны ослаблять нас больше, чем тех, против кого они должны действовать», — заявил Нехаммер в беседе с журналистами австрийских СМИ в преддверии стартовавших сегодня общих обсуждений. Канцлер Австрии принимает участие в открытии общих дебатов вместе с президентом страны Александром Ван дер Белленом и министром иностранных дел Александром Шалленбергом.

В целом, канцлер Австрии придерживается мнения, что «санкции — это самая мирная форма протеста против войны и страданий и демонстрация того, что так больше продолжаться не может».

По словам Нехаммера, при вводе санкций в любом случае были приняты меры, чтобы не пострадали те страны, которые их накладывали. «Вот почему, например, в случае с Австрией не было газового эмбарго», — отметил он. Однако канцлер Австрии уже обнаруживает определённые признаки утомлённости среди западного, а значит, и австрийского населения.

«Прежде всего, вы можете видеть, что люди разочарованы, потому что санкции не дают того эффекта, на который мы надеялись, а именно, что война прекратится», — заявил Нехаммер. Он подчеркнул, что тут необходимо терпение: «Мы знаем, что санкции имеют серьёзные последствия для российской экономики».

Тем не менее Нехаммер также заявил, что, с его точки зрения, дальнейшее ужесточение антироссийских штрафных мер в данный момент нецелесообразно. «Мы приняли много санкций. Сейчас нам нужно увидеть эффект от этих санкций, и пока они не настолько эффективны, как мы ожидали, я считаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях», — заявил австрийский канцлер на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН.

В то же время, по его словам, необходимо попытаться «навести мосты», чтобы «враждующие стороны снова могли разговаривать друг с другом». Целью должно быть «найти возможность для прекращения огня», однако для этого необходимо, чтобы и Украина, и Российская Федерация были готовы к диалогу. «На данный момент этого не предвидится, но нельзя сдаваться», — цитирует слова канцлера Карла Нехаммера австрийский телеканал ORF.