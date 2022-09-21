Мнение: Постоянство

Вот за что можно уважать кремлевских — так это за постоянство и неизменность. За что бы они ни брались — проваливают всё. И когда провал становится ясным даже для их ганглия, они повторяют процесс, прикрывая одну уже произошедшую жопу другой — еще более масштабной.

Провал спецоперации зафиксирован переходом к мобилизации. То есть, тому, что категорически отрицалось. Всего лишь неделю назад Песков заявил, что речи о полной или частичной мобилизации не идет. Прошла неделя — и вдруг настоятельная необходимость появилась. Причем настолько срочно, что всё закипело.

Проще говоря: сам факт невозможности продолжать боевые действия в предыдущем формате говорит о том, что концепция «все идет по плану» сломалась. План приходится менять, причем спешно и на ходу. Почему спешно, понятно: украинское наступление под Харьковом показало, что шансов удержать оборону на участке, за который ВСУ берутся всерьез, нет. А удерживать некем. Бомжи и зеки — не самый годный ресурс для пополнения. Поэтому и срочно — нужно забрасывать окопы новыми порциями.

Ничего другого за переходом к мобилизации нет. Только оглушительный провал всей предыдущей фазы мероприятия. Возникает вопрос — когда провалится и эта стадия, какую новую жопу придумают в Кремле.

Кстати, должность военкома становится теперь золотой — только представьте, сколько будут стоит освобождения от призыва на мобилизацию. Главврачи из предыдущей жопы про коронавирус завистливо облизываются.

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