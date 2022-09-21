 

“Истинный патриот России”: дважды судимый Пригожин предложил увековечить имя Дугиной в Петербурге

21.09.2022, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соответствующее обращение предприниматель направил в ЗакС Северной столицы. Пригожин уверен: деятельность, которую вела журналистка, заслуживает подобных мер.

“Я считаю, что заслуги Д.А. Дугиной, награжденной Орденом Мужества, ничуть не ниже награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а имя человека – истинного патриота России, который сражался за ее интересы – должно быть увековечено в нашем городе”, – отметил предприниматель.

Однако в законе не предусмотрено подобное положение. Проблема заключается в звании Дугиной. Если человека наградили Орденом Мужества, по закону его могут увековечить в названии улицы только спустя 20 лет после смерти. По мнению Пригожина, необходимо пересмотреть существующие нормы.

“Поэтому прошу Вас проработать вопрос и инициировать внесение изменений в Правила для последующего присвоения имени Д.А. Дугиной одной из улиц в Санкт-Петербурге», – обратился к властям Пригожин.

Напомним, Дарья Дугина вела научную и просветительскую деятельность, а также отстаивала интересы России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.22 / Мнение: Мебельный бизнес с нуля, продолжение

21.04.22 / Сбагрила на воспитание бабушке и скрывает с самого рождения: что стало с первенцем Акиньшиной

25.02.21 / Сытный ужин: римский томатный суп с пастой орзо и яйцом пашот

20.12.21 / Заражение COVID-19 после вакцинации может создать «супер-иммунитет» ко всем штаммам вируса

14.10.21 / Скандалы: Полный дурдом

24.03.22 / Украинские офицеры призвали Зеленского прекратить боевые действия

23.05.22 / Тонкие брови снова в тренде: как выбрать идеальную форму

11.12.21 / Мнение: Матч миллениала: ПЫТКА СКУКОЙ

06.05.21 / Египетские фараоны могли быть инопланетными гибридами – ученые

09.03.21 / В продолжении «Дяди Стёпы» советского милиционера заменит полицейская Степанида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика