Роскачество: IKEA годами кормила россиян фрикадельками из сои

Специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования 2021 года, в ходе которого была проведена экспертиза еды из магазинов IKEA.

Как выяснилось, в фирменных шведских фрикадельках не было ни грамма настоящего мяса.

Представитель ведомства подтвердил прессе: это не мясное блюдо, а полуфабрикат категории Е, в котором массовая доля мышечной ткани составляет 0 процентов.

– Так называемые фрикадельки из IKEA состоят из сои, хлеба, усилителей вкуса и аромата. Мяса в них никогда не было, – цитирует его «Интерфакс».

При этом в магазинах IKEA, которые работают в других странах, покупателям предлагают фрикадельки из настоящего мяса. Как отметил на условиях анонимности один из бывших сотрудников компании, решение продавать в России «вегетарианские» фрикадельки было принято ещё в 2000 году, когда был открыт первый магазин в подмосковных Химках – сначала не позволяла экономическая ситуация, а затем оказалось, что покупателям нравится и соевая рецептура.

В ближайшее время Роскачество обнародует информацию о качестве шведской мебели. По предварительным данным, более 80% товаров IKEA не соответствовали действующим требованиям технического регламента, а их эксплуатация представляет реальный риск для здоровья россиян.

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