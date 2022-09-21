Болезнь Альцгеймера: пять вещей, которые нужно знать

1. Что такое болезнь Альцгеймера?

Немецкий врач Алоис Альцгеймер в 1906 году впервые распознал эту болезнь. Он обнаружил бляшки и сплетения в мозгу умершего пациента с деменцией. Болезнь Альцгеймера постепенно разрушает мозговую ткань, лишая людей памяти, делая их дезориентированными и временами неспособными выполнять повседневные задачи. Альцгеймер также связан с резкими перепадами настроения и проблемами в общении.

2. Цифры

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, наиболее распространенной формой которой является болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера составляет от 60 до 70 процентов случаев деменции, то есть более 30 миллионов случаев во всем мире.

По мере роста ожидаемой продолжительности жизни растет и распространенность болезни Альцгеймера в странах с низким и средним уровнем дохода. ВОЗ ожидает, что число людей, живущих с болезнью Альцгеймера, утроится к 2050 году. Это увеличит нагрузку на семьи и системы здравоохранения. Болезнь Альцгеймера и деменция являются одними из основных причин проблем с мобильностью и зависимостью у пожилых людей.

3. Причины

Болезнь Альцгеймера на сегодняшний день является наиболее распространенной формой слабоумия, но мало что известно о том, что именно вызывает ее или как она прогрессирует.

Мы знаем, что при болезни Альцгеймера два ключевых белка — тау-белок и бета-амилоид — образуют клубки и бляшки, которые вызывают гибель клеток головного мозга и приводят к его уменьшению. Но мало что понятно о причинах появления белков или связи между ними. В исследовании, проведенном в 2021 году, ученые заявили, что кластеры токсичных белков рано достигают различных частей мозга, а затем накапливаются в течение десятилетий.

4. Лечение

Трудности в определении точной причины болезни Альцгеймера, несмотря на десятилетия исследований, препятствуют разработке лечения или лекарства от этой болезни. Самый большой прогресс за последние два десятилетия произошел в 2021 году, когда в Соединенных Штатах был одобрен препарат под названием «Адухельм», первое средство, направленное на профилактику снижения когнитивных функций. Однако этот препарат имеет ограниченную эффективность, и медицинские мнения разделились по поводу его терапевтических преимуществ.

5. Факторы риска и профилактика