 

Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом

21.09.2022, 7:52, Разное
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В 2013 году Ярослав принял участие в третьем сезоне проекта “Фактор А”. Председатель жюри Алла Пугачева тогда высоко оценивала выступления Дронова, его голос, характеризовав как “олицетворение нового поколения звезд”. Вместе с тем она отмечала, что Ярославу придется долго самоутверждаться. В финале конкурса Доронов занял третье место и получил специальный приз от Пугачевой — премию “Золотая звезда Аллы”.

Премия эта представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву “А”, выполненную в форме звезды. Дизайн был разработан самой певицей. Помимо кулон, обладателю вручался диплом и денежная премия из личных средств самой Примадонны.

Каким вспоминается Дронову его общение с Примадонной?

“Мы с ней сотрудничали исключительно в рамках проекта, – уверяет молодой певец. – Вспоминаю генеральные репетиции перед съемками, на которые она приходила и отсматривала участников. Правда, там она никаких комментариев не давала а только “восхищалась”, как говорила Фрося Бурлакова в фильме “Приходите завтра” Потом мы с ней встречались уже только во время съемок”.

Но после окончания шоу все контакты Примадонны и зазвездившегося Дронова резко прекратились. Много чести! “А я не люблю навязываться, потому что живу по формуле Булгакова “Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас”, – пояснил музыкант в интервью радио “Комсомольская правда”.


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