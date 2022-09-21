 

Москвичи вернулись к панельным ЖК

21.09.2022, 7:52, Разное
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Экономическая нестабильность вынудила многих покупателей жилья в Москве сократить бюджет покупки и, как следствие, обратить свое внимание на панельные дома. Доля сделок с квартирами в таких ЖК в старых границах города за год выросла в полтора раза, достигнув 37%.

Спрос на панельные новостройки сильно зависит от конкретного округа Москвы. Так, в Зеленограде 99,6% сделок с жильем совершается в таких домах. Второе место занимает СВАО с показателем 53%. На севере Москвы 48% от всех сделок приходится на панельные новостройки, на западе – 43,1%. Наименьшей популярностью пользуются панельные ЖК на северо-западе Москвы. Здесь доля сделок составляет 19%.

Росту спроса способствовало и появление ряда крупных проектов с панельными корпусами в разных округах города, в основном от группы “ПИК”. Абсолютным лидером спроса остается микрорайон “Люблинский парк” от данного застройщика.

Средняя площадь приобретаемой квартиры в панельной новостройке за год сократилась на 5 кв. м, до 44 «квадратов». Впрочем, данная тенденция актуальна и для монолитных жилых комплексов.


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