Леопардовый принт вернулся на подиумы и улицы: тенденции модного рисунка осени 2022 и секреты выбора нарядов

Леопардовый рисунок, пожалуй, один из самых спорных принтов. В течение достаточно длительного времени он считался неуместным и даже вульгарным антитрендом. В 1970-х и 1980-х годах дизайнеры максимально использовали его в своих коллекциях, женщины носили леопардовый принт повсеместно и в большом количестве, при этом крайне неумело сочетая его в своих образах, чем довели подиумный тренд до абсурда.

Так как леопардовый принт сам по себе достаточно кричащий и бросающийся в глаза рисунок, то его неправильное использование и сочетание может мгновенно ухудшить и удешевить конечный образ. Именно по этой причине и, учитывая, что осенью 2022 года данный принт является трендом, в статье мы расскажем, как правильно и гармонично сочетать его с другими предметами гардероба, чтобы ваш аутфит получился по-настоящему элегантным, женственным и модным.

Уравновешиваем образ

Недостаточно просто приобрести в магазине леопардовое платье или юбку, необходимо также понимать, как и с чем их правильно комбинировать, чтобы в итоге ваш образ не получился нелепым и хаотичным. Так как предмет гардероба с леопардовым принтом автоматически становится центром всего лука, то вся остальная одежда должна дополнять его, но никак не соперничать с ним.

Чтобы ваш образ получился максимально гармоничным и стильным, дополните элемент аутфита с леопардовым узором однотонными вещами и аксессуарами. Например, вы можете выбрать леопардовое платье и добавить к нему черный оверсайз блейзер, а также сумочку и батильоны того же оттенка, это сделает ваш образ лаконичным и элегантным. Если же вы хотите получить более романтичный и непринужденный аутфит, выберете леопардовую юбку миди и дополните ее простой белой футболкой и яркой джинсовкой или укороченным пиджаком.

С каким цветом сочетается леопардовый принт

По классике идеальным сочетанием для леопардового принта являются коричнево-черные оттенки. Однако в этом сезоне, дизайнеры предлагают нашему вниманию более красочные трендовые сочетания.

Животный рисунок может быть частью образа в живых и более глубоких, полных, естественных тонах, главное, всегда обращать внимание на гармонию цветов. Например, леопардовый принт в зеленом цвете можно сочетаться с черным, бежевым и коричневым оттенками.

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Леопардовый принт отлично дружит с яркими цветами, его так же можно сдержанно сочетать с голубым, розовым, синим или даже зеленым. Главное – помните, что оттенков в образе должно быть не слишком много, а иначе вы получите слишком броский, запутанный и хаотичный аутфит.

В главной роли леопард

Леопардовое макси платье или комбинезон станут идеальным вариантом для девушек, которые любят экспериментировать и находится в центре внимание. Главное, чтобы аксессуары к образу были спокойными и однотонными.

Дополнив образ модной сумкой и обувью на каблуке, вы получите элегантный и романтичный лук, которой, как нельзя кстати, подойдет для посещения ресторана или вечеринки. А чтобы создать удобный и стильный аутфит на каждый день, дополните комбинезон с леопардовым принтом белыми низкими кедами.

Акцент на деталях

Если вы не готовы полностью облачиться в леопардовый принт, но желаете также оставаться в тренде, то изделия с животными деталями именно то, что вам нужно. Создайте интересный и стильный осенний образ, дополнив его курткой с леопардовыми вставками, например, на карманах, воротнике или рукавах.

Сегодня леопардовый принт встречается абсолютно везде на платьях, юбках, блейзерах, брюках, кардиганах, пальто и т.д., но аксессуары так же не остались без внимания. Они отлично подходят для украшения простых осенних вещей. Подбирая образ, помните, что леопардовый принт красиво гармонирует с преобладающими оттенками осенней цветовой палитры.