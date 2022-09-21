Родители подали в суд на дочь, которую сами бросили в детстве

Китайская пара, которая была вынуждена бросить свою дочь, когда ей было 2 года, внезапно появилась в ее жизни десятилетия спустя. А когда они узнали, что она состоятельна, стали требовать у нее купить дом для ее родного брата.

Чжан было всего 2 года, когда ее родители решили, что больше не могут ее воспитывать, и передали ее на попечение родной тёте. С тех пор они практически не общались с ней.

29-летняя Чжан всегда считала семью своей тети своей биологической. По этой причине она потратила часть своих сбережений, чтобы помочь своему двоюродному брату, которого она считает своим братом, купить квартиру. Однако она не предполагала, что ее щедрость внезапно заставит ее биологических родителей прийти и попросить ее купить квартиру для ее биологического брата.

По сообщению газеты Shandong Business Daily, биологические родители Чжан потребовали, чтобы она заботилась об их сыне, которого они оставили, несмотря на свои финансовые трудности. Когда молодая женщина отказалась, они подали иск в местный суд, требуя 500 000 юаней (4 320 000 рублей) в качестве «родительского содержания».

Китайский суд вынес спорный вердикт, который вызвал возмущение у пользователей китайских социальных сетей. Суд постановил, что, хотя Чжан не была обязана дарить имущество своему биологическому брату или иным образом помогать ему финансово, по закону она была обязана содержать своих родителей.

Сыновняя почтительность имеет большое значение в Китае, и в законе четко указано, что все взрослые дети по закону обязаны оказывать поддержку своим биологическим родителям, независимо от того, выполняли ли они свои родительские обязанности. В принципе, если они дали вам жизнь, вам нужно поддерживать их, когда вы вырастете, если их доход не покрывает потребности повседневной жизни. В данном конкретном случае суд постановил, что Чжан необходимо провести переговоры со своими биологическими родителями и договориться о сумме для выплаты алиментов.

Приговор вызвал возмущение в Интернете, причем подавляющее большинство комментариев было критическим по отношению к родителям Чжана.

– Они вампиры? Отец высосал кровь из своей сестры, и теперь он и его жена хотят высосать кровь из своей дочери, – написал один из комментаторов.

– Это так удачно, что Чжан выросла не в своей родной семье. Ужасно! – прокомментировал кто-то еще.