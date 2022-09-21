 

Родители подали в суд на дочь, которую сами бросили в детстве

21.09.2022, 7:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайская пара, которая была вынуждена бросить свою дочь, когда ей было 2 года, внезапно появилась в ее жизни десятилетия спустя. А когда они узнали, что она состоятельна, стали требовать у нее купить дом для ее родного брата.

Чжан было всего 2 года, когда ее родители решили, что больше не могут ее воспитывать, и передали ее на попечение родной тёте. С тех пор они практически не общались с ней.

29-летняя Чжан всегда считала семью своей тети своей биологической. По этой причине она потратила часть своих сбережений, чтобы помочь своему двоюродному брату, которого она считает своим братом, купить квартиру. Однако она не предполагала, что ее щедрость внезапно заставит ее биологических родителей прийти и попросить ее купить квартиру для ее биологического брата.

По сообщению газеты Shandong Business Daily, биологические родители Чжан потребовали, чтобы она заботилась об их сыне, которого они оставили, несмотря на свои финансовые трудности. Когда молодая женщина отказалась, они подали иск в местный суд, требуя 500 000 юаней (4 320 000 рублей) в качестве «родительского содержания».

Китайский суд вынес спорный вердикт, который вызвал возмущение у пользователей китайских социальных сетей. Суд постановил, что, хотя Чжан не была обязана дарить имущество своему биологическому брату или иным образом помогать ему финансово, по закону она была обязана содержать своих родителей.

Сыновняя почтительность имеет большое значение в Китае, и в законе четко указано, что все взрослые дети по закону обязаны оказывать поддержку своим биологическим родителям, независимо от того, выполняли ли они свои родительские обязанности. В принципе, если они дали вам жизнь, вам нужно поддерживать их, когда вы вырастете, если их доход не покрывает потребности повседневной жизни. В данном конкретном случае суд постановил, что Чжан необходимо провести переговоры со своими биологическими родителями и договориться о сумме для выплаты алиментов.

Приговор вызвал возмущение в Интернете, причем подавляющее большинство комментариев было критическим по отношению к родителям Чжана.

– Они вампиры? Отец высосал кровь из своей сестры, и теперь он и его жена хотят высосать кровь из своей дочери, – написал один из комментаторов.

– Это так удачно, что Чжан выросла не в своей родной семье. Ужасно! – прокомментировал кто-то еще.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.22 / Принц Гарри впервые прокомментировал смерть Елизаветы II: “В Виндзоре стало одиноко без нее”

02.06.21 / Tesla подает товарный знак, намекая на концептуальные планы Илона Маска.

25.03.22 / Заявление Зеленского о всеукраинском референдуме является уловкой – политолог Марков

28.05.22 / Льготная ипотека продолжит дешеветь

02.05.22 / ABC News – штормы и торнадо не дают передышки центральным районам США

29.04.22 / Фирма жены Чемезова получила 500 млн рублей на разработку коробки передач, из-за отсутствия которой теперь встал «АвтоВАЗ»

19.11.21 / Мнение: Китайские фашисты убивают уйгуров

25.12.20 / Наталья Османн выпустила коллекцию одежды для беременных

24.02.22 / Страхолюдины

02.02.22 / Володин обвинил западных политиков в стремлении перечеркнуть подвиг советских граждан в ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика