Ученые: Мы найдем жизнь во Вселенной в ближайшие 25 лет

Профессор Кван считает, что поиски внеземной жизни могут завершиться всего через 25 лет.

Ведущий швейцарский астрофизик поделился своим оптимизмом по поводу того, что внеземная жизнь может быть обнаружена за пределами Солнечной системы в течение 25 лет. Он считает, что это вопрос вероятности, нашего растущего понимания экзопланет и мощных телескопов, которые должны появиться в этом десятилетии.

Профессор астрофизики из ETH Zurich Саша Кван, изложил свое видение во время церемонии открытия нового университетского центра происхождения и распространения жизни.

– Моя цель – найти жизнь за пределами Солнечной системы, и, да, это будет большой проблемой. У меня есть 25 лет, чтобы сделать именно это … но позвольте мне рассказать вам об этом и объяснить, почему я думаю, что это не нереально, – сказал собравшимся профессор Куанц.

Далее он объяснил, что миссия началась в 1995 году, когда за пределами Солнечной системы была обнаружена первая планета Димидий (Dimidium). С того времени было открыто более 5000 экзопланет, и мы продолжаем находить новые почти каждый день.

– По статистике, у каждой звезды есть планета, и многие из этих планет имеют размеры, похожие на Землю. Очень многие из них отдалены от родительской звезды, где энергия, которую они получают от звезды, очень похожа на то, что Земля получает от Солнца, – говорит Кван.

Тем не менее, все еще трудно сказать, есть ли у этих планет атмосферы и могут ли они поддерживать жизнь.

Профессор Кван утверждает, что крупный прорыв может произойти благодаря большому телескопу (ELT), который в настоящее время строится в пустыне Атакама в Чили. После ввода в эксплуатацию к концу этого десятилетия ELT будет иметь 39-метровое основное зеркало, которое, как отмечает Кван, значительно больше, чем у телескопа Джеймс Уэбб.

– Основная цель телескопа – сделать первый снимок планеты земной группы, потенциально похожей на Землю, вокруг одной из самых ближайших звезд, – добавил он.

В конечном итоге астрономы надеются получить изображения десятков экзопланет и получить представление об их атмосферах. Как только будет определен многообещающий кандидат, миссия ЕКА может выполнить остальную работу, предположил он.

Это, вероятно, потребует изучения состава атмосфер экзопланет и оценки того, были ли они изменены живыми организмами, точно так же, как биологическая жизнь изменяет нашу атмосферу на Земле.

Кван утверждает, что поиск жизни за пределами Солнечной системы может оказаться успешным в течение следующих 25 лет.

– Наконец, я верю, что в конечном итоге совместная работа позволит нам эмпирически оценить, проявляют ли некоторые из планет земной группы признаки биологической активности за пределами Солнечной системы в течение следующих 25 лет, – заключил он.