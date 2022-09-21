В Нигерии мужчина умер и ожил через два дня, рассказав, что видел огромных Ангелов и небесный Город

Меняет ли жизнь околосмертный опыт или клиническая смерть? Вот еще один вопрос, который нужно обдумать, пока вы мертвы и находитесь на Небесах или где бы то еще, прежде чем вас уведут от Света и вернут к жизни на Земле. А также, кого бы вы могли встретить ТАМ и что бы вы рассказали им на их вопросы?

У бывшего врача в Нигерии могут быть ответы на оба этих вопроса, поскольку недавно с ним произошла причудливая история со смертью, внезапным воскрешением через два дня, и рассказом о том, что он видел, когда был мертвым.

Как сообщают Nigeria News и The Nation, 59-летний Годвин Угилу Амаду до “воскрешения” работал врачом в общине Гидан Ангалу, регион Тото, штат Насарава, но теперь он заявил журналистам, что оставил медицинскую профессию, чтобы стать евангелистом.

В июле 2022 года он внезапно заболел после многих лет “отличного здоровья”, по его словам. Следуя пословице “Врач, исцели себя сам”, Амаду пытался самостоятельно избавиться от болей в ногах и груди и последующего отека ног, но ничего не помогало.

Опасаясь, что он умрет, один из его детей срочно повез Амаду в Федеральный медицинский центр в Кеффи. Там его продержали две недели, после чего выписали, как выздоровевшего. Однако через неделю после выписки у Амаду появилась сильная боль в груди.

Мужчина собрал возле себя своих детей и попросил их больше не возить себя в больницу, а если он умрет, то умолял похоронить его не позже, чем через три дня после смерти. Однако, когда ему стало совсем худо, дети проигнорировали его просьбу и повезли его в Кеффи.

К сожалению, оказалось, что слишком поздно, и едва врачи приступили к лечению, как Амаду скончался.

“Врачи частной больницы подтвердили смерть 59-летнего Годвина Угилу Амаду около 6 часов утра 5 сентября 2022 года, после чего его тело накрыли и отвезли в морг, пока врачи и члены семьи ожидали прибытия его старшего сына из Абуджи, мистера Джейкоба Амаду”.

О том, что произошло далее, рассказал сам Джейкоб Амаду:

“Я попал в больницу около 10 часов утра 5 сентября и больничный гробовщик выкатил гроб на тележке с моим отцом и раскрыл его лицо, чтобы я мог видеть, и это действительно был мой отец. Мы посоветовали больнице не бальзамировать его, потому что он ранее неоднократно говорил нам не бальзамировать его, когда он умрет, и похоронить его как можно быстрее, а не держать его труп в морге.

Поэтому мы поспешно отправились в деревню, чтобы найти молодых людей, которые должны были помочь выкопать могилу, чтобы мы могли похоронить его на второй или третий день, как он хотел. 7 сентября мы привезли его тело в гробу в деревню, чтобы похоронить его, и люди во всем сообществе плакали, в то время как другие собрались в разных местах, обсуждая печальное событие его кончины.

Сначала его тело было выставлено без гроба в месте, где он обычно ухаживал за своими пациентами как местный врач, а потом дети принесли гроб и положили его тело внутрь, готовясь к его погребению, но внезапно он поднялся из гроба.

Мы были в деревне, когда внезапно увидели, что гроб трясется и в конце концов упал, и мой отец проснулся, к удивлению многих людей в деревне. Многие собравшиеся мужчины и женщины убежали, полагая, что это его призрак.

Я набрался мужества, как мужчина, чтобы подойти к нему и уговорить его сесть. Он не разговаривал. Позже я взял его за руку и повел в ванную. Он принял ванну, а через несколько часов попросил еды. Он поел, а затем расслабился. Вечером следующего дня он начал немного говорить, а на третий день попытался рассказать о своем опыте”.

По словам воскресшего Амаду, он не может полностью вспомнить все, что произошло во время его борьбы в предсмертных муках, за исключением того, что в какой-то момент он корчился от боли, а уже через несколько мгновений почувствовал облегчение и оказался в другом мире.

“Мое путешествие на Небеса было спокойным. Я чувствую сейчас себя очень смущенным тем, что Бог сделал со мной. Все, что я могу вспомнить сейчас, это то, что я потерял память, когда был болен, но позже люди собрались в моей деревне, чтобы оплакать мою кончину.

Облако разверзлось и я увидел что-то вроде гигантского золотого спутника, подвешенного в космосе. Я не знаю, это ли то, что Библия называет небесами, но там меня приветствовал ангел высотой 75 футов (23 метра), который стоял перед воротами.

У ангела был красивый меч и у него были золотые волосы. Когда я огляделся, я обнаружил, что позади него были два других ангела, держащие брошюры и книги, содержащие слова Бога. Три ангела провели короткое обсуждение между собой, а затем позволили мне войти в город Небес.

Войдя в город, я встретил друга детства, который умер 22 года назад. Его звали Чоко Агума. Он был тем, кто водил меня по городу, где все были привержены поклонению Богу. Он спрашивал меня о многих людях на земле, которых знал, когда был жив, но я сказал ему, что потерял связь с некоторыми и что некоторые все еще живы, а другие давно умерли.

Примерно в 450 ярдах от того, что выглядело как престол Божий, я был очарован вывеской снаружи с надписью “Неучтенные благословения и милость Божья”. Итак, я могу с уверенностью подтвердить вам, что я попал на Небеса, а не в адский огонь, и я успешно вернулся с мужеством проповедовать Евангелие до конца своей жизни. Я отдал свою жизнь Богу. Он настоящий.

Находясь на небесах, мне рассказали, как мои дети изо всех сил пытались спасти мою жизнь, когда я заболел. Мне также рассказали о моей деятельности в качестве местного врача, обо всех событиях, приведших к моей смерти, и о том, как шла подготовка к моему погребению, когда явился Христос и воскресил меня из мертвых.

Мне сказали, что Христос разбудил меня, потому что, если бы меня опустили в могилу в гробу, завалив песком, мне было бы очень трудно вернуться, потому что у меня не хватило бы сил выбраться с кладбища.

Я проснулся и почувствовал холод. Я осторожно вышел из гроба, и люди, которые пришли утешить мою жену и детей, начали убегать, вместо того, чтобы прийти, чтобы спасти меня.

Я благодарю Бога, потому что знаю, что Он услышал молитвы моих детей, которые хотели, чтобы я остался тут до 86 лет, чтобы увидеть, как они становятся влиятельными и ответственными членами общества, где все сообщество смотрит на них. Слава Всемогущему Богу, их вера вернула меня к жизни”.

Он описал страну Смерти как мирную, тихую и спокойную:

“Это место заполнено мириадами ангелов, которые очень высокие, и повсюду свет. Нет никакой тьмы, поскольку ангелы все время говорили об Иисусе Христе. Речь идет о том, что Библия говорит об Иисусе Христе, и все там привержены Библии и ее учениям ангелами, и это убеждение убедило меня полностью измениться и вернуться ко Христу как к моему личному спасителю.

Я больше не местный врач, и я верю, что Иисус Христос – это путь. Он может исцелять и будить мертвых. Находясь в прохладном городе небес, я увидел много своих друзей детства, ровесников и даже некоторых девочек, которых я дразнил и задевал, когда рос, и которые умерли много лет назад.

Некоторые не могли узнать меня, потому что я стал очень старым. Все они там наслаждаются жизнью в полной мере. Я видел Джулиану и Абаву, которые были моими подругами. Теперь они делятся евангельскими словами в Городе. Я также снова увидел Абунагу, Тонги Томаса, Ишайю, которые были моими одноклассниками в старших классах. Они были очень рады видеть, что я присоединился к ним в прохладном городе.

Они спросили меня о стольких людях, которых я знаю, которые умерли, но которых не было в городе, вероятно, они на другой стороне. Я искал своих отца и мать, но не видел ни одного из них, может быть, они тоже на другой стороне.

Там еда подается бесплатно и в большом количестве. Небеса действительно интересное место, и я бы хотел, чтобы я никогда не возвращался в мир. Но теперь, когда я вернулся в мир, я посвящу остаток своей жизни на земле служению Богу”.

Жена воскресшего, миссис Саломи Амаду, сказала журналистам, что она, конечно же, была шокирована тем, что ее муж вернулся к жизни через два дня:

“Сначала я боялась подходить к нему близко. Это заставило моего старшего сына провести некоторое время с нами в деревне, чтобы убедиться, что мы не боимся. Но постепенно мы оправляемся от шока, связанного с ним.

Что наиболее обнадеживает, так это то, что он молится с тех пор, как воскрес. Он теперь настоящий человек Божий, хотя я еще не начала спать с ним в одном доме и он не просил об этом. Но все в порядке. Мы благодарим Бога за то, что он вернулся, на этот раз как человек Божий. Это то, что я могу сказать сейчас”.

Младший брат Амаду, Филип Амаду, сказал, что на самом деле это тайна для всех в деревне:

“На самом деле, некоторые люди до сих пор в это не верят, но мы здесь наблюдаем за ним вместе с его старшим сыном, чтобы увидеть, какое еще чудо сотворит Бог. Это человек, который был мертв. Для нас это странное чудо, но пока я больше ничего не могу сказать”.

Его старший сын Джейкоб также сказал, что не будет комментировать этот вопрос до тех пор, пока не произойдут дальнейшие события:

“Лично я даже не хочу, чтобы общественность и мир знали об этом событии, потому что многие люди будут понимать это по-разному. Это привлечет внимание к нашему небольшому сообществу, поэтому я бы не хотел много говорить об этом.

Даже мне страшно. Я видел мертвое тело моего отца в больнице. Я лично купил его гроб и видел, как его кладут в гроб. Его возвращение к жизни на пике его похоронных мероприятий потрясло меня полностью. Я потерял дар речи”.