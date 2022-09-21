 

В Нигерии мужчина умер и ожил через два дня, рассказав, что видел огромных Ангелов и небесный Город

21.09.2022, 7:24, Разное
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Меняет ли жизнь околосмертный опыт или клиническая смерть? Вот еще один вопрос, который нужно обдумать, пока вы мертвы и находитесь на Небесах или где бы то еще, прежде чем вас уведут от Света и вернут к жизни на Земле. А также, кого бы вы могли встретить ТАМ и что бы вы рассказали им на их вопросы?

У бывшего врача в Нигерии могут быть ответы на оба этих вопроса, поскольку недавно с ним произошла причудливая история со смертью, внезапным воскрешением через два дня, и рассказом о том, что он видел, когда был мертвым.

Как сообщают Nigeria News и The Nation, 59-летний Годвин Угилу Амаду до “воскрешения” работал врачом в общине Гидан Ангалу, регион Тото, штат Насарава, но теперь он заявил журналистам, что оставил медицинскую профессию, чтобы стать евангелистом.

Жизнь после смертиВ июле 2022 года он внезапно заболел после многих лет “отличного здоровья”, по его словам. Следуя пословице “Врач, исцели себя сам”, Амаду пытался самостоятельно избавиться от болей в ногах и груди и последующего отека ног, но ничего не помогало.

Опасаясь, что он умрет, один из его детей срочно повез Амаду в Федеральный медицинский центр в Кеффи. Там его продержали две недели, после чего выписали, как выздоровевшего. Однако через неделю после выписки у Амаду появилась сильная боль в груди.

Мужчина собрал возле себя своих детей и попросил их больше не возить себя в больницу, а если он умрет, то умолял похоронить его не позже, чем через три дня после смерти. Однако, когда ему стало совсем худо, дети проигнорировали его просьбу и повезли его в Кеффи.

К сожалению, оказалось, что слишком поздно, и едва врачи приступили к лечению, как Амаду скончался.

“Врачи частной больницы подтвердили смерть 59-летнего Годвина Угилу Амаду около 6 часов утра 5 сентября 2022 года, после чего его тело накрыли и отвезли в морг, пока врачи и члены семьи ожидали прибытия его старшего сына из Абуджи, мистера Джейкоба Амаду”.

О том, что произошло далее, рассказал сам Джейкоб Амаду:

“Я попал в больницу около 10 часов утра 5 сентября и больничный гробовщик выкатил гроб на тележке с моим отцом и раскрыл его лицо, чтобы я мог видеть, и это действительно был мой отец. Мы посоветовали больнице не бальзамировать его, потому что он ранее неоднократно говорил нам не бальзамировать его, когда он умрет, и похоронить его как можно быстрее, а не держать его труп в морге.

Поэтому мы поспешно отправились в деревню, чтобы найти молодых людей, которые должны были помочь выкопать могилу, чтобы мы могли похоронить его на второй или третий день, как он хотел. 7 сентября мы привезли его тело в гробу в деревню, чтобы похоронить его, и люди во всем сообществе плакали, в то время как другие собрались в разных местах, обсуждая печальное событие его кончины.

Сначала его тело было выставлено без гроба в месте, где он обычно ухаживал за своими пациентами как местный врач, а потом дети принесли гроб и положили его тело внутрь, готовясь к его погребению, но внезапно он поднялся из гроба.

Мы были в деревне, когда внезапно увидели, что гроб трясется и в конце концов упал, и мой отец проснулся, к удивлению многих людей в деревне. Многие собравшиеся мужчины и женщины убежали, полагая, что это его призрак.

Я набрался мужества, как мужчина, чтобы подойти к нему и уговорить его сесть. Он не разговаривал. Позже я взял его за руку и повел в ванную. Он принял ванну, а через несколько часов попросил еды. Он поел, а затем расслабился. Вечером следующего дня он начал немного говорить, а на третий день попытался рассказать о своем опыте”.

По словам воскресшего Амаду, он не может полностью вспомнить все, что произошло во время его борьбы в предсмертных муках, за исключением того, что в какой-то момент он корчился от боли, а уже через несколько мгновений почувствовал облегчение и оказался в другом мире.

“Мое путешествие на Небеса было спокойным. Я чувствую сейчас себя очень смущенным тем, что Бог сделал со мной. Все, что я могу вспомнить сейчас, это то, что я потерял память, когда был болен, но позже люди собрались в моей деревне, чтобы оплакать мою кончину.

Облако разверзлось и я увидел что-то вроде гигантского золотого спутника, подвешенного в космосе. Я не знаю, это ли то, что Библия называет небесами, но там меня приветствовал ангел высотой 75 футов (23 метра), который стоял перед воротами.

У ангела был красивый меч и у него были золотые волосы. Когда я огляделся, я обнаружил, что позади него были два других ангела, держащие брошюры и книги, содержащие слова Бога. Три ангела провели короткое обсуждение между собой, а затем позволили мне войти в город Небес.

Войдя в город, я встретил друга детства, который умер 22 года назад. Его звали Чоко Агума. Он был тем, кто водил меня по городу, где все были привержены поклонению Богу. Он спрашивал меня о многих людях на земле, которых знал, когда был жив, но я сказал ему, что потерял связь с некоторыми и что некоторые все еще живы, а другие давно умерли.

Примерно в 450 ярдах от того, что выглядело как престол Божий, я был очарован вывеской снаружи с надписью “Неучтенные благословения и милость Божья”. Итак, я могу с уверенностью подтвердить вам, что я попал на Небеса, а не в адский огонь, и я успешно вернулся с мужеством проповедовать Евангелие до конца своей жизни. Я отдал свою жизнь Богу. Он настоящий.

Находясь на небесах, мне рассказали, как мои дети изо всех сил пытались спасти мою жизнь, когда я заболел. Мне также рассказали о моей деятельности в качестве местного врача, обо всех событиях, приведших к моей смерти, и о том, как шла подготовка к моему погребению, когда явился Христос и воскресил меня из мертвых.

Мне сказали, что Христос разбудил меня, потому что, если бы меня опустили в могилу в гробу, завалив песком, мне было бы очень трудно вернуться, потому что у меня не хватило бы сил выбраться с кладбища.

Я проснулся и почувствовал холод. Я осторожно вышел из гроба, и люди, которые пришли утешить мою жену и детей, начали убегать, вместо того, чтобы прийти, чтобы спасти меня.

Я благодарю Бога, потому что знаю, что Он услышал молитвы моих детей, которые хотели, чтобы я остался тут до 86 лет, чтобы увидеть, как они становятся влиятельными и ответственными членами общества, где все сообщество смотрит на них. Слава Всемогущему Богу, их вера вернула меня к жизни”.

Он описал страну Смерти как мирную, тихую и спокойную:

“Это место заполнено мириадами ангелов, которые очень высокие, и повсюду свет. Нет никакой тьмы, поскольку ангелы все время говорили об Иисусе Христе. Речь идет о том, что Библия говорит об Иисусе Христе, и все там привержены Библии и ее учениям ангелами, и это убеждение убедило меня полностью измениться и вернуться ко Христу как к моему личному спасителю.

Я больше не местный врач, и я верю, что Иисус Христос – это путь. Он может исцелять и будить мертвых. Находясь в прохладном городе небес, я увидел много своих друзей детства, ровесников и даже некоторых девочек, которых я дразнил и задевал, когда рос, и которые умерли много лет назад.

Некоторые не могли узнать меня, потому что я стал очень старым. Все они там наслаждаются жизнью в полной мере. Я видел Джулиану и Абаву, которые были моими подругами. Теперь они делятся евангельскими словами в Городе. Я также снова увидел Абунагу, Тонги Томаса, Ишайю, которые были моими одноклассниками в старших классах. Они были очень рады видеть, что я присоединился к ним в прохладном городе.

Они спросили меня о стольких людях, которых я знаю, которые умерли, но которых не было в городе, вероятно, они на другой стороне. Я искал своих отца и мать, но не видел ни одного из них, может быть, они тоже на другой стороне.

Там еда подается бесплатно и в большом количестве. Небеса действительно интересное место, и я бы хотел, чтобы я никогда не возвращался в мир. Но теперь, когда я вернулся в мир, я посвящу остаток своей жизни на земле служению Богу”.

Жена воскресшего, миссис Саломи Амаду, сказала журналистам, что она, конечно же, была шокирована тем, что ее муж вернулся к жизни через два дня:

“Сначала я боялась подходить к нему близко. Это заставило моего старшего сына провести некоторое время с нами в деревне, чтобы убедиться, что мы не боимся. Но постепенно мы оправляемся от шока, связанного с ним.

Что наиболее обнадеживает, так это то, что он молится с тех пор, как воскрес. Он теперь настоящий человек Божий, хотя я еще не начала спать с ним в одном доме и он не просил об этом. Но все в порядке. Мы благодарим Бога за то, что он вернулся, на этот раз как человек Божий. Это то, что я могу сказать сейчас”.

Младший брат Амаду, Филип Амаду, сказал, что на самом деле это тайна для всех в деревне:

“На самом деле, некоторые люди до сих пор в это не верят, но мы здесь наблюдаем за ним вместе с его старшим сыном, чтобы увидеть, какое еще чудо сотворит Бог. Это человек, который был мертв. Для нас это странное чудо, но пока я больше ничего не могу сказать”.

Его старший сын Джейкоб также сказал, что не будет комментировать этот вопрос до тех пор, пока не произойдут дальнейшие события:

“Лично я даже не хочу, чтобы общественность и мир знали об этом событии, потому что многие люди будут понимать это по-разному. Это привлечет внимание к нашему небольшому сообществу, поэтому я бы не хотел много говорить об этом.

Даже мне страшно. Я видел мертвое тело моего отца в больнице. Я лично купил его гроб и видел, как его кладут в гроб. Его возвращение к жизни на пике его похоронных мероприятий потрясло меня полностью. Я потерял дар речи”.


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