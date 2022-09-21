Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области

Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил сотрудник силовых структур.

Он предоставил видеокадры подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает факты передачи ими данных для ударов по российским военным колоннам, передает РИА «Новости».

На корректировщиков силовики вышли 19 сентября в ходе отработки оперативной информации.

«В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки», – сказал сотрудник силовых структур.

Он сообщил, что для обеспечения безопасности окружающих и недопущения ущерба гражданской инфраструктуре заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы. В результате, заключил он, материального ущерба соседним зданиям причинено не было.

В прошлую субботу Киев подтвердил причастность Украины к терактам в Херсоне и Бердянске. В тот же день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал признать Службу безопасности Украины и главное управление разведки Украины террористическими организациями за организацию убийств и диверсий.

В прошлую пятницу в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

В тот же день ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Удар ВСУ пришелся по левому крылу здания администрации, где проходило совещание. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения. На месте удара нашли части американской ракеты HIMARS.

Кроме того, в прошлую пятницу в Луганске прогремел взрыв в здании генеральной прокуратуры ЛНР. В результате теракта погибли генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Президент РФ Владимир Путин пообещал серьезный ответ Киеву на украинские теракты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким может быть ответ на терроризм Зеленского.

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