В Мелитополе начались контртеррористические учения

В целях обеспечения общественной безопасности и слаживания действий правоохранительных органов в Мелитополе начались контртеррористические учения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Он также проинформировал, что в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. «Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», – добавил Рогов.

В прошлую субботу Киев подтвердил причастность Украины к терактам в Херсоне и Бердянске. В тот же день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал признать Службу безопасности Украины и главное управление разведки Украины террористическими организациями за организацию убийств и диверсий.

В прошлую пятницу в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

В тот же день ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Удар ВСУ пришелся по левому крылу здания администрации, где проходило совещание. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения. На месте удара нашли части американской ракеты HIMARS.

Кроме того, в прошлую пятницу в Луганске прогремел взрыв в здании генеральной прокуратуры ЛНР. В результате теракта погибли генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Президент РФ Владимир Путин пообещал серьезный ответ Киеву на украинские теракты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким может быть ответ на терроризм Зеленского.

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