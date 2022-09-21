Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро
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Курс доллара вырос к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 40 копеек и составил 61 рубль. Курс евро снизился на 6,75 копеек и составил 60,53 рубля.
Информацию об этом передает ТАСС.
Накануне курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 14 копеек и составил 60,3 рубля. Первая сделка с евро на Мосбирже прошла по 60,405 рубля спустя почти два часа с начала торгов.
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