 

«Скоординированный вызов Западу» — Independent о референдумах в Донбассе

21.09.2022, 6:49, Разное
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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях планируют провести голосования о присоединении к России, пишет The Independent. По мнению издания, проведение этих референдумов на фоне контрнаступления ВСУ выглядит как политический вызов западным правительствам со стороны Москвы.


AP

Четыре «сепаратистских» региона на Украине объявили, что на этой неделе они проведут референдумы об официальном присоединении к России. Этот политический шаг выглядит как скоординированный политический вызов Западу и происходит на фоне контрнаступлений ВСУ, пишет The Independent.

По словам издания, «срочные выборы» должны пройти в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В результате они должны официально покинуть Украину и «попасть под контроль» Москвы.

Власти ДНР сообщили, что проведут референдум в период с 23 по 27 сентября, а также призвали президента Владимира Путина как можно скорее после голосования принять республику в состав России. Власти ЛНР выступили с аналогичным заявлением.

В Херсонской области, «которая на 95 процентов контролируется российскими войсками», призывы к голосованию впервые прозвучал ещё две недели назад, но затем его решили «приостановить» по соображениям безопасности. Тем не менее накануне глава местной администрации Владимир Сальдо заявил, что референдум состоится, и выразил надежду, что регион станет «полноправным субъектом единого государства».

Москва признала ДНР и ЛНР в качестве независимых государств ещё в феврале. Теперь она заявляет, что обеспечение безопасности их территории является основной целью специальной операции, обращает внимание The Independent.

Решение о проведении голосований поддержал бывший президент и «ярый сторонник Путина» Дмитрий Медведев. Он заявил, что референдумы помогут «восстановлению исторической справедливости» и «полностью поменяют вектор развития» страны на десятилетия. При этом политик напомнил: «Посягательство на территорию РФ преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».

Голосования почти наверняка принесут выгодные для Москвы результаты, но не будут признаны западными правительствами. Вместе с тем референдумы могут «подготовить почву для обострения конфликта» на фоне попыток украинской армии отбить территорию, рассуждает издание.

Между тем в Киеве уже заявили, что грядущие референдумы «ничего не изменят». В то же время, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российские власти не видят перспектив дипломатического урегулирования текущего кризиса, заключает The Independent.   


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