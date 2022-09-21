 

Мнение: Мяса! Пушкам нужно мясо!

21.09.2022, 6:04, Разное
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Гиркин счастлив

Эти идиоты, похоже, все-таки решились на дальнейшую эскалацию – собираются объявить могилизацию и в параллель с ней “референдумы”. Из последнего “референдумы” производят особенно тягостное впечатление – как образчик карго-культа в наиболее циничном варианте. Типа как туземцы говорят, “да, мы слышали, что такое этот ваш рефере-думдум – это когда люди бумажки бросают; мы в такой Думдум и сами можем, не хуже вас! Бумажки у нас тоже найдутся!”

И, натурально, собираются проводить – на буквально только что отвоеванных с боями территориях, да еще в разгар боевых действий. Имея ГАРАНТИИ, что никто и никогда такое “народное мнение” не признает; без международных наблюдателей, на чужой территории, под дулами автоматов с той и с другой стороны…

Самое забавное в этом – что, скажем, в тех же ЛНР/ДНР такие референдумы уже проводили – в 2015 году. Тогда накал военного противостояния был на порядок слабее, их провели – но Москва их проигнорировала. Теперь, когда земля по всем территориям буквально перепахана снарядами и гусеницами танков, а большая часть городов и деревень в руинах – конечно, самое время “повторить”.

А в РФ, стало быть, собираются ввести военное положение и ловить “отказников” на остановках – в лучших традициях ЛНР и ДНР. Будут собирать подневольных “мобиков” – а то, увы и ах, в самих ДНР/ЛНР “мобики” почти закончились, нужны уже российские мобики. То, что ситуация очень быстро деградирует до уровня именно ЛДНР (когда мужики в “мобилизационном” возрасте будут бояться лишний раз на улицу за хлебом выйти, чтоб “не загребли”) – нет сомнений: страна примитивная, забитая, без обратной связи, выдрессированная “чудовищным ковидом”, на остановках только и грести.

Жду, что Дума (которая за мобилизацию проголосовала ЕДИНОГЛАСНО), сразу по завершению принятия во всех трех чтениях напишет доверенности по нажатию всех кнопок остающемуся “на хозяйстве” Володину, и также в едином строю построится поротно, получит калашниковы – и отправится на Донбасс. 450 человек – это сила, практически батальон. Пойдут в первой линии на захват Купянска – а то без них его потеряли.

Источник: Размышления вольного социолога


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