Le Monde – «кокаин доставляют быстрее, чем пиццу» — Бельгии грозит превращение в «наркогосударство»

Незаконный оборот наркотиков в Бельгии достиг угрожающих масштабов, пишет Le Monde. Из-за войны наркокартелей улицы Брюсселя захлестнула невиданная волна преступности, а контрабанда кокаина в Антверпенском порту полностью вышла из-под контроля, пишет газета. При этом федеральное правительство продолжает приуменьшать значение проблемы и предлагает лишь точечные решения, отмечает издание.



AP

Члены правительства Бельгии собрались 15 сентября в Брюсселе, чтобы обсудить незаконный оборот наркотиков, результатом которого стал невиданный разгул преступности в стране, пишет Le Monde. По мнению одного из должностных лиц, власти слишком долго медлили с решением проблемы, и в итоге королевству грозит превращение в «наркогосударство».

Как напоминает газета, всё началось в 2012 году, когда голландские наркоторговцы похитили одного из членов семьи, пытавшейся украсть у них партию кокаина, выгруженную в порту Антверпена. Семья передумала, получив фото мясорубки, в которую угрожали затащить похищенного молодого человека.

С тех пор насилие в стране не прекращалось. Этим летом Бельгию захлестнули перестрелки, попытки поджогов, драки с ножевыми ранениями и жертвами и бросание гранат в дома и предприятия. В первую очередь это коснулось столицы Бельгии, где проходила война за территорию, но также и Антверпена, порт которого в течение многих лет был эпицентром торговли кокаином в Европе. В 2021 году там было изъято почти 90 тонн наркотика.

При этом девять из десяти тонн запрещённого вещества ускользают от таможенников Антверпена, отмечает издание. Таким образом, общая стоимость наркотиков, доставляемых во фламандский город, составляет, по сообщениям, от €50 миллиардов до €60 миллиардов в год, что эквивалентно годовому бюджету пенсионного фонда в Бельгии. Заполучить этот рынок в свои руки пытаются мафиози всех национальностей, поясняет газета.

Консервативный мэр Антверпена Барт Де Вевер потребовал срочного заседания Совета национальной безопасности, чтобы противостоять этой постоянно растущей проблеме и беспрецедентной волне насилия. Однако правительство, вероятно, сочло эту просьбу чрезмерной и пообещало только ввести в действие новый «XXL-план»: выделить €300 миллионов на найм полицейских, обеспечить (через какое-то время) стопроцентный контроль грузов, прибывающих в Антверпен, пересмотреть закон о наркотиках, принятый более 100 лет назад, а также создать в порту должность специального прокурора, отвечающего за координацию карательных мер.

Мэрам также будет разрешено отдавать распоряжения о закрытии магазинов, подозреваемых в связях с наркокартелями. «Пиццерии, закусочные, парикмахерские или массажные салоны : здесь многие из них вечно пустуют, но служат для отмывания части денег за товар», — объясняет на условиях анонимности инспектор федеральной полиции в Антверпене.

«Новый план? Но тот, что был в 2017 году, ничего не дал…», — сетует один из работников порта. Он проводит для журналистов экскурсию по своему району в северной части города. По его словам, родные больше не навещает его, потому что боятся, а своим детям он советует не задерживаться на улице. На станции метро «Гендель» двое 30-летних предлагают купить «один грамм за 70 [евро], второй — за 35». «Здесь кокаин доставят на дом быстрее, чем пиццу», — говорит докер.

Как и ко многим его коллегам, в прошлом к нему обращались наркоторговцы, которые искали контакты в порту. «Я не знаю, как они получили номер моего мобильного телефона, но они звонили мне даже по ночам. Они угрожали мне, сказали, что если я не буду сотрудничать, они заберут моего сына», — рассказывает рабочий. По его словам, угрозы прекратились, когда весной 2021 года полиция нескольких стран смогла проникнуть в зашифрованную систему связи, используемую международными преступными сетями.

В результате операции было выявлено 12 тыс. голландцев и 6 тыс. бельгийцев, участвовавших в наркотрафике. На данный момент идентифицировано и задержано 1230 человек, связанных с торговлей наркотиками. Но, несмотря на обещания министра юстиции, судебное рассмотрение дел замедляется. Гигантская полицейская операция, которая до сих пор требует значительных средств, позволила подтвердить диагноз, поставленный ещё в 2017 году бывшим директором Федеральной судебной полиции в Антверпене: «Наркокартели проникли в полицию, таможню и предприятия», — констатирует Le Monde. По мнению федерального прокурора Фредерика Ван Леу, сейчас на карту поставлена защита демократической системы от мафии, способной проникнуть также в политические, юридические или имущественные круги.

Мэр Антверпена тем временем начал несколько лет назад собственную «войну с наркотиками», которая, кажется, смешивается с борьбой, которую он ведёт против бездействующей, в его глазах, федеральной власти, отмечает газета. Заместитель мэра, отвечающий за социальные вопросы, социалист Том Мьюс, в свою очередь, заявил в конце августа, что понимает «разочарование» градоначальника, но добавил, что «война с наркотиками не работает», уточнив, что необходимо вести «войну против преступников». Кроме того, этот политик выступил за «легализацию по крайней мере лёгких наркотиков».

«Антверпен не решит проблему международного масштаба в одиночку, — объясняет он. — Что необходимо, так это поставить перед собой достижимые цели, такие как стопроцентная проверка фруктовых грузов, прибывающих в порт, конкретная борьба с отмыванием денег или побуждение семей, получающих выгоду от незаконного оборота наркотиков, сменить сферу деятельности».

Коллега Мьюса по партии Джинни Биллс, отвечающая за образование и работу с молодёжью, идёт ещё дальше и предлагает легализовать употребление кокаина. Однако, по мнению неназванного источника газеты во власти, «это не остановит чёрный рынок», большая часть которого отправляется на экспорт в другие страны.

«Легализация — это очень наивно, и она не приведёт к снижению потребления», — говорит голландский антрополог и журналист Тён Войтен, специалист по вопросам, связанным с наркотиками, и автор отчёта для мэрии Антверпена. «Меня беспокоит общественный распад, который мы наблюдаем и который способствует торговле наркотиками, всегда сопровождающейся насилием», — добавляет он.