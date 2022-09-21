 

Получившая новый титул Миддлтон поставила на место язвительную Маркл на похоронах Елизаветы II

21.09.2022, 5:10, Разное
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Давно всем известно, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нет никакой дружбы. Их вовсе не сблизил тот факт, что их мужья являются родными братьями. Напротив, члены королевской семьи стали разобщены в том числе из-за переезда принца Гарри с супругой за океан. А на похоронах общественность заметила соперничество между женами внуков Елизаветы II.

Все дело в образах, в которых предстали новоиспеченная принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская. Кэтрин появилась на церемонии в элегантном костюме. Она дополнила образ шляпкой и роскошными драгоценностями. Маркл едва ли не повторила внешний вид Миддтон, но затмить ее не смогла.

Говорят, Кэтрин выбрала дорогой, величественный, но в то же время сдержанный образ, чтобы поставить на место язвительную Маркл, которая дала понять журналистам, что от нее стоит наконец отстать и поискать грязное белье в доме Уильяма и Кейт. Якобы там происходит немыслимое.

“Царьград” напоминает, что прощание с Елизаветой II состоялось в понедельник, 19 сентября. Помимо членов королевской семьи, на церемонии присутствовали политики мирового уровня, а также дипломаты и общественные деятели.


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