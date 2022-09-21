Мнение: Авиасейлз шутят

Весело – но все не улетят. Никак. “Я остаюся с тобою, родная моя сторона!” Хочется досмотреть этот идиотский фарс взбесившихся скотов до конца. Мне только одно интересно: те, кого схватят и потащат на бойню – они всё так же будут ныть, что “русских людей обижают” и “нас предали”? Ничего в мозгах не шевельнется, так и умрут с невероятной жалостью к себе?