 

Мнение “ястреба”: По референдумам

21.09.2022, 4:25, Разное
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Суммируя по референдумам.

1. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожском и Херсонской областях.
2. Референдумы пройдут как в очном, так и в заочном формате (с обходом домов) по соображениям безопасности.
3. После референдумов все территории подадут заявку на вступление в состав РФ, которые будут рассмотрены в первоочередном порядке.
4. После рассмотрения заявок, все территории войдут в состав РФ – де-факто, 4 новых субъекта РФ.
5. ДНР и ЛНР сохраняют свои названия и флаги. По областям пока непонятно. Запорожье предлагают назвать Запорожским краем.
6. По социологическим опросам можно рассчитывать на 70-85% за вступление в состав РФ, при явке в районе 65-75% в среднем.
7. США, НАТО и Германия заявили, что не признают итоги референдумов. На Украине сразу заистерили, что проведение референдумов перечеркнет малейшие шансы на переговоры.
8. Война на Украине разумеется не прекратится, но теперь будет иметь качественно другой контекст. Сегодня ждет анонса конкретных мер по модернизации СВО.

Источник: Colonel Cassad


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