 

NTD – индейские племена требуют воды из мелеющей реки Колорадо

21.09.2022, 4:07, Разное
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Резервация индейцев племени валапай граничит с рекой Колорадо в Большом каньоне, но до сих пор коренной народ не может брать из неё воду. Как передаёт NTD, из-за чрезмерного использования, засухи и изменения климата река продолжает мелеть. Племена хотят, чтобы им обеспечили доступ к воде на законодательном уровне и создали инфраструктуру, однако на создание трубопровода могут уйти годы.

Резервация индейцев племени валапай граничит с рекой Колорадо в Большом каньоне. Но до сих пор коренной народ не может брать из неё воду.

Ежегодно сотни тысяч людей посещают резервацию на северо-западе Аризоны. Это главный источник дохода племён. Однако официального соглашения, которое обеспечило бы доступ к реке, у них пока нет.

ХИЗЕР ТАНАНА, историк: В 1922 году, когда было подписано Колорадское соглашение, этот очень важный документ, регулирующий управление рекой, ни одно племя не участвовало в этом соглашении.

Из-за чрезмерного использования, засухи и изменения климата река продолжает мелеть. Теперь племена хотят, чтобы им тоже обеспечили доступ к воде на законодательном уровне и создали инфраструктуру. Однако на создание трубопровода могут уйти годы.

ФИЛ УИЗЛИ, представитель коренного народа: Наша цель в том, чтобы получить деньги на строительство инфраструктуры. Мы не единственное племя каньона, которое не достигло соглашения об урегулировании прав на воду. Другие племена каньона сталкиваются с точно такой же проблемой.

Чтобы доставлять воду со дна Большого каньона, нужно проложить трубопровод высотой более 1200 метров. Это будет очень дорого.

При этом река Колорадо больше не может обеспечивать водой 40 миллионов жителей запада США, которые полагались на неё. Она также не может питать сельскохозяйственную отрасль стоимостью 15 миллиардов долларов.

В отличие от других пользователей, племена не теряют доступ к воде, если ею не пользуются. Согласно решению Верховного суда 1908 года, они имеют право использовать столько воды, сколько нужно для поддержания жизни их общин. Однако часто они отказываются от своих прав в обмен на федеральное финансирование для создания инфраструктуры.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2022 года.


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