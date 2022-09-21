 

“С худой овцы хоть шерсти клок”: брошенная мужем Пугачева собралась петь в Белоруссии

21.09.2022, 3:49, Разное
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Алла Пугачева до сих пор в Москве. Она отвела детей в школу и пока остается на родине. В это время признанный иноагентом Максим Галкин колесит по миру. То он в Австралии, то в Новой Зеландии. При этом он умудряется делать ориентированную исключительно на россиян рекламу. К примеру, недавно он рассказывал, как собрал детей в школу. Это выглядело довольно странно, ведь очевидно, что детей в школу собирала Пугачева. Шоумен же при этом катался на горных лыжах и посещал красивые озера. По сути Примадонна оказалась просто брошена мужем.

После того, как Пугачева высказалась в поддержку мужа, поклонники замерли в ожидании – что же будет дальше? Чем певица планирует заниматься дальше? Журналистка Алена Жигалова дала ей совет – присмотреться к Белоруссии, где сейчас работают многие российские артисты.

“Действуют артисты по принципу: с худой овцы хоть шерсти клок. Так как именно благодаря поклонникам, которые имеют возможность добраться до Минска, они могут заполнить зал. А рядом еще и казино, где можно дать пару корпоративчиков. И этим занимаются сейчас многие артисты. Никто это не афиширует. Поэтому я уверена, что если Алла Пугачева и решила начать выступать, то она уже наверняка обратила свое пристальное внимание на Минск”, – заявила Алена.

Впрочем, сама Алла Пугачева пока не сообщала о таких намерениях.


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