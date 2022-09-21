Мнение: Нападение продолжается

Ну и чего теперь завтра ждать от этого клоуна, интересно? Вишь, «готовит речь». Видимо, что-то в духе «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается!»

Чьё только нападение продолжается, надо будет ему уточнить. А то не все понимают.

В целом, думаю, со всей этой суетой ничего особенного не произошло – за исключением того, что вероятность для любого из нас погибнуть грубой насильственной смертью ни за что и ни ради чего, а только в силу невероятной глупости и инфантилизма «великого русского народа» (тм), еще немного повысилась. Как говорится, «тот кто просит, тот допросится».

Принципиально, однако, это ничего не изменит. Война была проиграна еще 24 февраля, сроки полного развала только еще приблизятся (а не отодвинутся, как некоторые думают). Жаль людей, которые погибнут; РФ уже давно не жаль. На самом деле все телодвижения затеяны не «ради победы» (в Кремле все ж не до такой степени идиоты, поняли еще в мае, что карта бита и можно сливать воду), а ради блефа – вынудить все-таки переговоры и как-то укрепить свои позиции на них. Посчитали, что полная расхристанность РФ (которую она долго пытается продать как расслабленность) все ж разрушает последние остатки уважения и репутации нашего бумажного тигра.

Но полюбопытствуем, что там расскажет фельдмаршал с утра. В пересказе, конечно – слушать его я не собираюсь, достал своими рассказами за 22 года.