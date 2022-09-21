 

«Смягчение» приговора Горинову оказалось не менее жестоким, чем приговор

21.09.2022, 3:20, Разное
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Апелляционное заседание по делу 61-летнего муниципального депутата закрыли от зрителей. Репортаж.

Мосгорсуд смягчил приговор Алексею Горинову. Из 7 лет ему вычли 1 месяц. Ранее Мещанский суд осудил его по статье о фейках про российскую армию за выступление на совете муниципальных депутатов. Суд сегодня проходил в закрытом режиме. Тенденция закрывать заседания по политическим процессам — норма последнего времени. Но мы продолжаем ходить на них и рассказывать вам о том, как все происходит. Ирина Воробьева из Мосгорсуда об апелляции на приговор Алексею Горинову.

Источник: Новая газета


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