Казахстан отозвал голос за онлайн-выступление Зеленского на ГА ООН

Казахстан решил отозвать голос в поддержку онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.

Власти Казахстана предпочли воздержаться по этому вопросу. «Украина выдвигает свое предложение, чтобы их представитель выступал онлайн на дебатах ООН. Параллельно делегация Беларуси выдвигает поправку к этому предложению, чтобы онлайн выступал не только президент Украины, но и другие главы государств имели такую возможность. Мы голосуем за эту поправку», – сообщил источник в МИД Казахстана, слова которого приводятся в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

В этот момент поправка Белоруссии отзывается, продолжил источник. «Поэтому наш голос автоматически уходит за то, чтобы мы поддержали Украину. Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с «за» на «воздержаться», потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн – не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность», – объяснили в МИД Казахстана.

Ранее Россия выступила против видеообращения Зеленского на Генассамблее ООН в нарушение правил международной организации.

—