 

Глава Мюнхенской конференции призвал Германию отправить на Украину танки

21.09.2022, 3:15, Новости дня
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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку на Украину тяжелых вооружений, в частности боевых танков.

«Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских военных <…>. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки, которые сейчас нужны украинцам», – приводит ТАСС мнение Хойсгена, которое он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

При этом он подчеркнул, что, «конечно, Германия не должна осуществлять поставки в одиночку». «Скорее, она должна объединить усилия со странами, располагающими, например, танками Leopard («Леопард»)», – констатировал эксперт.

Государства, по словам Хойсгена, могли бы вместе обучать украинских военных, доставлять танки и обеспечивать их техническое обслуживание. «Германии было бы неплохо взять на себя инициативу в этом процессе», – резюмировал глава Мюнхенской конференции.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.

В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.

В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.

Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»), реактивные системы залпового огня Mars («Марс»), зенитные самоходные установки Gepard («Гепард»), систему ПВО IRIS-T («Ирис-Т»), а также планирует передать Киеву еще 50 бронемашин Dingo («Динго») и 2 РСЗО Mars.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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