Мнение: О мобилизации… Когда, кого и как?

Объявление референдумов получилось шумным. Особенно в России: мир отреагировал предсказуемо и дежурно. А вот россияне — бурно. Спасибо Госдуме, которая в этот же день приняла поправки в Уголовный кодекс, где появились новые понятия: «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Попутно выросла цена неявки в военкомат по мобилизационному предписанию даже на военные сборы. И это касается подавляющего большинства российских мужчин в возрасте от 19 до 60 лет.

Все они, кроме инвалидов, числятся в «запасе» и могут быть мобилизованы в «военное время». Достаточно указа президента России. В общем, тема, волнующая миллионы.

Начнём, видимо, с азов. Проходящими военную службу в запасе считаются все мужчины, отслужившие в армии, закончившие военное училище или институт с военной кафедрой, а также не служившие, но годные. Сам запас делится на три разряда, возрастные рамки для каждого варьируются в зависимости от воинского звания. Скажем, для рядового и сержантского состава, а также прапорщиков и мичманов 1-й разряд заканчивается в 35 лет, 2-й — в 45, а 3-й — в 50 лет. Для младших офицеров до капитана включительно — в 45, 50 и 55 лет соответственно. Разряды означают и очерёдность призыва в армию в случае объявления мобилизации.

Но это по закону, то есть в теории. На практике многое будет определяться содержанием соответствующего указа президента. Особых правовых рамок для него не установлено и прецедентов тоже нет. Так что могут быть «сюрпризы». Особенно в части исполнения.

Но можно надеяться, что действительно массовой мобилизация в армию, даже если она будет объявлена, всё же не станет. Не потому, что в руководстве сплошь гуманисты и человеколюбцы, а потому, что организационные возможности действующих государственных структур с трудом вытягивают и обычный призыв два раза в год, а это 130-140 тыс. чел. Там ведь нужны оповещение, медкомиссии, сборы, сортировка, обжалование решений, транспорт и проч. Вероятно, ни о каких миллионах речи не будет. Но 200-300 тыс. чел. — наверное, реально.

Также интересен вопрос сроков. Даже если допустить, что референдумы состоятся, что итог их получится в соответствии с ожиданиями, что верховная власть примет решение в соответствии с «просьбами народов» и обе палаты парламента его подтвердят, пройдут, наверное, недели две. После чего, да, может возникнуть

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