Bloomberg – после ужесточения европейских санкций РФ будет продавать топливо в Азию

Из-за западных санкций РФ в ближайшее время наверняка придётся искать новых клиентов для покупки нефти, и ими станут Азия и Ближний Восток. Как пишет Bloomberg, торговые связи постоянно расширяются, и российские продавцы прибегают к различным уловкам для развития имеющихся рынков сбыта и поиска новых, включая реэкспорт и перевалку с судна на судно.



AP

В ближайшие месяцы РФ наверняка будет поставлять больше топлива в Азию и на Ближний Восток, поскольку Европа ужесточает санкции. Как пишет Bloomberg, давление на Москву усилится, и ей придется искать новых клиентов, однако торговля ширится, и российские продавцы прибегают к различным уловкам для развития имеющихся рынков сбыта и поиска новых, включая реэкспорт и перевалку с судна на судно. Издание подготовило оценку происходящего в нефтеторговле и провело анализ возможных перспектив.

Перемаркировка грузов

Российские нефтепродукты попадают в Азию через основные распределительные центры региона. Как правило, они имеют крупные сухопутные или плавучие хранилища и могут смешивать российские поставки с топливом из других стран и перед дальнейшей отгрузкой указывать другую страну происхождения.

«Подсанкционные товары долгое время находились вне поля зрения и беспрепятственно поступали на торгово-перевалочные узлы, однако с введением санкций этот процесс лишь ускорится, — рассказал директор сингапурской компании JTD Energy Services Джон Дрисколл. — Могут появиться новые сорта и поставщики. Верный признак — это когда экспорт страны намного превышает собственную добычу».

Данные отслеживания судов от компании Vortexa зафиксировали значительный рост отгрузки российского мазута на Ближний Восток и в Азию. Грузопоток в Аль-Фуджайру в Объединённых Арабских Эмиратах вырос в прошлом месяце по сравнению с прошлым годом почти впятеро, а в Сингапур — на 25%. Поставки в Египет, Китай, Саудовскую Аравию и Малайзию также резко выросли.

Перевалка с судна на судно

Когда новые санкции ЕС вступят в силу, некоторые покупатели не захотят, чтобы их засекли за покупкой российского топлива, поэтому объёмы морской перевалки наверняка вырастут. Популярный метод замести следы таков: судно с грузом из РФ перегружает его на другое, которое затем отправляется в пункт назначения.

По словам Серены Хуан, ведущего аналитика компании Vortexa по Азии, до 20—23% сырой нефти, дизельного топлива и мазута из западных портов РФ в июне-августе было отгружено именно этим методом.



Развивающиеся страны

Поскольку государства ЕС уже избегают российской нефти и нефтепродуктов и ограничения постепенно ужесточаются, попытки Москвы найти альтернативы наверняка активизируются, а потенциальными рынками сбыта станут Шри-Ланка, Пакистан, Мьянма и Индонезия. Страны победнее уже едва находят средства на оплату дорожающего импортного топлива, поэтому соблазн дешёвых поставок из РФ велик.

В Индонезии, крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, государственная нефтяная компания Pertamina провела в этом месяце переговоры с Россией на предмет увеличения потоков. При этом принимать готовые нефтепродукты Pertamina не планирует, а собирается перерабатывать российскую нефть на заводе в Балонгане, который модернизируется под любой тип сырья, сообщил директор Нике Видьявати.

Хранение в море

Хотя поток российского топлива должен увеличиться, есть вероятность, что полностью «переварить» все излишки Азия не сможет, что, в свою очередь, собьёт цены и приведёт к увеличению объёмов, хранящихся в море, — особенно с учетом того, что замедляющийся экономический рост может подорвать дальнейший спрос.

Местные рынки сырой нефти и высокосернистого мазута уже перенасыщены — отчасти из-за притока российских товаров. На рынке мазута сложилась «медвежья» позиция: товар с отложенной доставкой стоит дороже, чем с немедленной. Таким образом у продавцов возникает стимул придержать топливо для последующей продажи.

По данным компании Kpler, объём российской нефти и нефтепродуктов, хранящихся в море по всему миру, по состоянию на 11 сентября вырос до 5,67 миллионов баррелей по сравнению с 2,9 миллионов баррелей в начале года.

«Мы ожидаем дальнейшего роста морского хранения российского сырья», — заключил Рахул Капур, глава отдела аналитики и исследований S&P Global.