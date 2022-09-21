 

В Подмосковье поймали наживающихся на пенсионерах онлайн-мошенников

21.09.2022, 2:25, Разное
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В подмосковных Люберцах полиция поймала 18-летнего жителя Москвы, подозреваемого в серийном мошенничестве. Парень приезжал к пенсионерам и забирал у них деньги за то, чтобы их родственников не привлекли к уголовной ответственности. До этого стариков убеждали, что близкие им люди стали виновниками ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению как минимум двух преступлений. По данным “Вестей Подмосковья”, женщины в возрасте 85 и 97 лет передали ему по 100 тысяч рублей. По словам парня, эту работу он нашел в интернете. Неизвестные диктовали ему адреса, а с каждой полученной суммы он получал по 10 процентов. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”, парня отправили под домашний арест.


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