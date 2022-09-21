Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против россиян

Палата представителей США приняла законопроект о возможности введения санкций против почти 200 российских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры и других лиц, якобы причастных, по мнению Вашингтона, «к коррупции и нарушению прав человека», сообщила пресс-служба конгрессмена и автора инициативы Тома Малиновски.

Как утверждается в сообщении, «Палата представителей приняла <…> законопроект, который заставляет администрацию [президента США Джо] Байдена ввести санкции в отношении почти 200 российских должностных лиц и других ведущих фигур, которых активисты <…> назвали важнейшими сторонниками» руководства РФ и проведения специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе конгрессмена, речь идет о списке, подготовленном Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). В отношении ряда лиц, фигурирующих в перечне, уже действуют санкции. «Законопроект <…> требует от администрации [США] рассмотреть на предмет [введения] санкций каждого из оставшихся лиц или же объяснить Конгрессу, почему в их отношении не могут быть введены рестрикции в соответствии с положениями закона Магнитского и другими полномочиями [американской администрации]», – поясняется в сообщении пресс-службы конгрессмена.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату США. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса США она поступит на подпись президенту Соединенных Штатов.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО в Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

В прошлую субботу США не исключили введения новых санкций против РФ и модификации санкционных режимов для большей эффективности в подрыве российской экономики. Днем ранее в администрации Соединенных Штатов признали, что введенные Западом санкции не оказали ожидаемого влияния на экономику России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций. Президент также назвал шизофренией введение Западом санкций против детей политиков из России.

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