 

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

21.09.2022, 1:52, Новости дня
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Подразделения Вооруженных сил Азербайджана во вторник нарушили режим прекращения огня на границе с Арменией в Сюникской области, сообщила пресс-служба армянского Минобороны.

«20 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, используя стрелковое оружие на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», – приводит текст сообщения Минобороны Армении ТАСС.

Во вторник Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем прибыла в Армению с целью изучения ситуации на границе с Азербайджаном.

Напомним, в прошлый вторник Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В прошлый четверг ночью Армения и Азербайджан договорились о перемирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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