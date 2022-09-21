Срочно! Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП

По данным сразу нескольких изданий, 56-летний Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Авария произошла примерно в 12:00 на трассе М8. Иномарка, в которой находился знаменитый актер и еще один человек, столкнулась с фурой.

Телеграм-канал “112” уточняет, что Пускепалис находился на месте пассажира. Водитель фуры в настоящий момент в реанимации. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Правоохранительные органы узнают подробности произошедшего.

Напомним, Сергей Пускепалис был не только актером, но и режиссером, художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова и членом Центрального совета партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”.

Он был довольно востребованным актером. В его фильмографии – порядка 70 кинолент. Самые известные проекты с участием Пускепалиса – “1941. Крылья над Берлином” (2022), “На острие” (2020), “Доктор Анна” (2016), “Ледокол” (2016), “Битва за Севастополь” (2015), “Метро” (2012).

Телеканал “360” напоминает: Сергей Пускепалис рассказывал, что после съемок в фильме Кевина Макдональда “Черное море” (2014) ему несколько раз предлагали поработать на Западе, однако актер стал отказываться. Ему не нравилось то, как там изображают Россию и русского человека – без уважения.