Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке

Российский юморист Евгений Петросян несколько лет счастлив в браке с Татьяной Брухуновой, которая раньше работала его помощницей и младше его на 44 года. Однако такая колоссальная разница в возрасте никогда не смущала пару. Жена подарила комику сына Вагана, которого назвали в честь отца Петросяна.

Татьяна Брухунова никогда не стеснялась показывать себя и рассказывать о жизни. Когда сплетни о том, что молодуха увела престарелого Петросяна из семьи, улеглись, новая жена Петросяна начала активно вести соцсети и открыто говорить с фанатами.

На днях Татьяна Брухунова шокировала россиян. Она опубликовала в своем аккаунте пост под номером 4000. Многие отметили, что это огромное количество публикаций. На фото жена Петросяна предстала вся белая. В длинном полупрозрачном наряде со шлейфом. Она стояла в реке вполоборота, и казалось, словно она нечеловечески высока.

“4000 пост. Он может быть только таким!” – написала Брухунова.

Поклонники осыпали ее комплиментами. “Волшебная”; “Вы прекрасны”; “Сказочно”; “Как из сказки”; “Богиня”; “Фото с историей, кажется”; “Прозрачно, легко… Красивый искренний образ, настоящий, не притворный”; “Красивая русалка, то ли невеста”, – написали в комментариях.

Напомним, в Сети ходит немало слухов о том, что молодой по сравнению с Петросяном жене скучно живется с ним. Часто всплывает информация о возможном разводе. Однако пара продолжает демонстрировать гармоничные отношения.