В Госдуме заявили о начале неминуемого распада Украины

Запущен неминуемый процесс распада Украины, в состав РФ возвращаются исторические территории, в ближайшем будущем РФ пополнится еще четырьмя полноправными субъектами, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем – Херсонской и Запорожской областей», – приводит слова Шеремета РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что население проголосует за вхождение в состав РФ, нет. «В состав РФ возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами», – сказал депутат.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО в Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.

В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.

Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.

В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

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