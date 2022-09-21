 

В Госдуме заявили о начале неминуемого распада Украины

21.09.2022, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запущен неминуемый процесс распада Украины, в состав РФ возвращаются исторические территории, в ближайшем будущем РФ пополнится еще четырьмя полноправными субъектами, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем – Херсонской и Запорожской областей», – приводит слова Шеремета РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что население проголосует за вхождение в состав РФ, нет. «В состав РФ возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами», – сказал депутат.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО в Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.

В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.

Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.

В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.21 / “Кто идет по этому пути, рано или поздно утопит себя в скандалах”. Подоляк заверил, что ОП не прибегает к цензуре

15.12.21 / Военные учения с С-400 прошли в Крыму

03.11.21 / США и партнеры помогут Украине укреплять энергетическую безопасность – Блинкен

11.08.20 / Байден назвал имя кандидата на пост вице-президента

13.06.21 / Сборная РФ стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии

25.11.21 / Реставрация амбара обойдется в 25 млн грн. В музее Сковороды под Харьковом создадут конференц-зал

13.07.21 / Израильскую COVID-вакцину испытают в Украине и Грузии

23.12.21 / Литва призвала НАТО отвергнуть предложения Москвы по гарантиям безопасности

31.05.21 / В Пенсионном фонде Украины назвали размер повышения пенсий в І квартале 2021 года

30.11.20 / В Одессе учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика