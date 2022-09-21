ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии

Вооруженные формирования Украины во вторник вечером обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 23.12 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.18 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО в Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.

В понедельник Общественная палата Донецкой Народной Республики обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

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