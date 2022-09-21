Мнение “ястреба”: Проблема с технарями

Проблема с технарями

Сюрпризы приемной кампании-2022 продолжаются. Собственно, она еще не закончилась, хотя крайний срок сведения списков поступивших был 16 августа. Из регионов сообщают – несмотря на дополнительные наборы, кое-где опять пусто. Все еще остаются свободные места на бюджете. Почти все невостребованные места оказались на технических специальностях.

– Это не афишируется, но не только у нас в Нижнем Новгороде, но в Казани, Калининграде, Томске, Новосибирске и даже в Питере не заполнились все места со второго раза, – рассказывает член приемной комиссии вуза Аркадий (имя изменено). – В основном, это микро- и наноэлектроника, машиностроение, электротехника, химические технологии. Хотя есть места и на биотехнологии, за которые всегда абитуриенты дрались. Я шесть лет сижу в приемных комиссиях, но такого не припомню.

Собеседник «МК» рассказал, что обескураженные вузы готовят документы, чтобы провести… третью волну. То есть планируется продолжение допнабора. Согласно закону «Об образовании», прием в вузы может длится до конца текущего года, то есть до 31.12. 2022.

О причинах такого небывалого бюджетного перекоса в этом году уже много писали. Главное, что, исходя из приоритета инженерных специальностей, на технические дисциплины в 2022 году выделили 250 тысяч мест. То есть почти половину из 588 тысяч бюджетных мест в вузах в целом по стране. Банально не нашлось столько желающих (и способных) идти в технологи, конструкторы, проектировщики и, собственно, инженеры. «У нас имеет место несогласованность живого спроса на рынке труда и набора в вузы», – комментирует директор Института развития образования НИУ ВШЭ, ведущий эксперт в области образования Ирина Абанкина.

– У нас в Москве еще с 1990-х гг. разрушено большинство промышленных предприятий, – говорит инженер-технолог микроэлектронного производства Леонид Замотаев. – Собственно, по нашему профилю только наш завод и НИИ остались, да еще Зеленоград. Срок восстановления такого производства как минимум 50 лет, да и вряд ли это рентабельно сейчас. Поэтому наша профессия мало востребована и не очень хорошо оплачивается. Сейчас, лишившись надбавок, я получаю на руки 60 тысяч рублей, и это еще неплохо в среднем по профессии. Двое моих однокурсников, москвичи, уехали работать в другие города РФ. Один человек в Калугу поехал, другая в Елец. Там работают еще областные предприятия. А в Москве, как и на большей части России, для инженера работы почти нет. Если есть желание возрождать профессию, надо начинать с производства.

«МК» изучил предложения рекрутинговых агентств и предприятий. Инженер-разработчик, инженер-проектировщик, просто инженер – 70-80 тысяч рублей «грязными». Кое-где даже 30-35 тысяч. Ставки, а вместе с ними суммы растут, только если к инженеру просто примешивается еще что-то: «по надзору», «по закупкам», сервисный инженер или главный… С одной стороны, есть предложения, с другой — почти все узко-специальные. Или связаны не с производственной, а с нормативно-документальной работой.

А между тем, по принципу «король умер, да здравствует король», уже утверждены контрольные цифры приема на 2023-24 годы. Но распределять места по конкретным направлениям и специальностям собираются после 1 февраля 2023-го. До этой даты выпускники должны будут выбрать предметы, по которым станут сдавать ЕГЭ. Министерство собирается все это проанализировать, чтобы больше не ошибиться. Хотя и ЕГЭ не гарантия, а вероятность. Профиль по математике, например, не обязательно говорит о том, что сдавший будет поступать на инженера. С тем же успехом он может подать документы и на физика, матаналитика, экономиста.

Изменения в правила поступления-2023, которые были анонсированы до 1 сентября, так и не озвучили. Ясно, что официально «второй волны» не будет, но ее с успехом заменят допнаборы. Неясно, пересмотрят ли подачу в вуз оригинала и копий диплома, в этом году этот момент подвергался нареканиям.

Что касается проходных баллов на отдельные предметы, то эксперты сходятся во мнении, что в среднем надо ориентироваться на 70-85 баллов. Падения до 60 и ниже, как было в этом году, в системе высшего образования больше постараются не допустить.

https://www.mk.ru/amp/social/2022/09/19/rossiyskie-vuzy-ne-smogli-nabrat-byudzhetnikovtekhnarey-dazhe-v-khode-dopnabora.html – цинк

"Внезапно" выяснилось, что орды юристов и маркетологов, это не то, что нужно.

Оказывается нужно производство, часть из которого благополучно уничтожалось со времен "святых 90х". Как там вещал Чубайс – "Уничтожая заводы мы боремся с коммунизмом". Сейчас же, на фоне краха стратегии "зачем производить самим – купим за границей", есть очевидная необходимость как восстановления утраченных производств и компетенций, так и подготовки специалистов для этого самого производства. Жизнь заставит,

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