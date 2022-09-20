 

Das Erste – Германия поставит Украине ещё 4 САУ PzH 2000

20.09.2022, 23:55, Разное
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Украина получит от ФРГ ещё 4 САУ PzH 2000, пишет Das Erste. Таким образом, общее число PzH 2000 в украинских войсках составит 14 экземпляров. При этом в Берлине по-прежнему отказываются принимать единоличное решение о поставке Киеву танков, отмечает издание.


AP

Германия предоставит Украине ещё 4 САУ PzH 2000, пишет Das Erste. Как сообщили в Минобороны ФРГ, речь идёт о бывших в употреблении боевых машинах, которые были снова приведены в готовность.

Таким образом, число поставленных Украине САУ PzH 2000 выросло до 14, пишет Das Erste. По словам министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, PzH 2000 хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Как пишет издание, эксперты называют PzH 2000 одной из самых продвинутых САУ в мире. Её дальность стрельбы может достигать 40 км в зависимости от типа снаряда, а скорострельность составляет десять выстрелов в минуту.

Das Erste напоминает, что первые PzH 2000 прибыли на Украину в июне. С тех пор их использование было настолько интенсивно, что они уже не находятся в состоянии полной готовности. Некоторые САУ даже приходилось чинить.

Украина также требовала от Германии поставок танков, способных поддерживать войска во время прорывов, пишет издание. Однако до сей поры ни одна страна НАТО не поставила Киеву танки западного образца. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин не будет принимать единоличного решения по таким поставкам. 


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