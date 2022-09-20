 

Трейлер к новому фильму “Лучшие в аду” от Пригожина опубликован в Сети

20.09.2022, 23:37, Разное
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Ранее в Сети также появился постер и анонс картины “Лучшие в аду”. Они частично рассказывают о сюжете кинокартины.

“У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими”, — намекнул официальный постер фильма на сюжет картины, который пока держится в тайне.

Напомним, что кинокомпания Aurum Production прославилась благодаря таким работам на военную тематику как «Ржев», рассказывающий о Великой Отечественной войне и «Солнцепек» про конфликт 2014 года в Донбассе.


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