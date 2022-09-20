 

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября

20.09.2022, 23:37, Разное
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В церковных песнопениях о Рождестве Пресвятой Богородицы говорится как об особенном празднике. По преданию, однажды жившей в Назарете праведнице Анне явился ангел и сообщил, что у нее родится дочь Мария. Она и ее супруг Иоаким считали себя бездетными.

С Рождества Пресвятой Богородицы, которое отмечают 21 сентября, начинается череда из 12 двунадесятых великих праздников в новом церковном году, который наступил неделю назад.

Традиции

Утром 21 сентября проводятся Литургии, молятся о всем, что касается семей. Например, верующие просят Богородицу о защите детей, о беременности, воссоединении семей и улучшении отношений между родственниками и любящими. В этот день обычно читают три богородичные молитвы и Величание Богородице.

Что нельзя делать 21 сентября

Поскольку праздник выпадает в 2022 году на среду, в этот день, помимо алкоголя, не рекомендуется употреблять молочную и мясную пищу. Также не стоит заниматься уборкой или делами на огороде. Предки в этот праздник не использовали ножницы, ножи и иглы. А еще стоит воздержаться от общения на повышенных тонах, перестать ругаться.

Приметы

Если в этот праздник нет росы или дует сильные ветер, значит, грядет малоснежная зима. Опустившийся утром туман предупреждает о дождливой осени. Солнечная погода 21 сентября – вся осень будет теплая.


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