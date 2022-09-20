Маникюр осени 2022: 10 трендов, на которые стоит обратить внимание женщинам любого возраста

Осень – удивительная пора, наполненная яркими красками, палитра которых очаровывает. Золотое время года, завораживающее богатством цветов, вносит свои коррективы в осенний нейл-арт. Расскажем о специфике дизайна ногтей и покажем 10 элегантных вариантов для повседневной носки.

Глазурь на ногтях

Нейл-мастера, задающие тренды, считают, что главным хитом этой осени станет глазурь. Плотная гель-паста с переливчатым жемчужным блеском – новый тренд, возрождающий сияние во всем его проявлении. Настало время использовать те лаки, которые были припасены для особых случаев.

Перевернутый френч

Классический маникюр не теряет своей популярности этой осенью, только в этот раз он немного отходит от устоявшихся канонов. Перевернутый френч – интересная манера оформления ногтей, не имеющая стилевых ограничений. Актуальная версия классики предполагает сочетание двух цветов – кремового и нежно-розового в зеркальном отражении.

Маникюр омбре

Этой осенью градиентные эффекты используются чаще, чем когда-либо. Маникюр омбре, позволяющий сделать плавный переход от одного оттенка в другой, на самом пике моды! А популярен он потому, что возможности для самовыражения в этой технике просто безграничны, а нейл-мастера не ограничиваются двухцветной классикой.

Красота в простоте

Идеальный вариант для тех, кто не любит яркий маникюр, не теряет своей популярности, несмотря на огромное разнообразие дизайнов. Минимализм очень востребован в нейл-арте, поскольку от него невозможно устать, а покрытие в мягких нюдовых оттенках очень приятно глазу. При желании ногти можно украсить тонкими черно-белыми линиями и точками.

Ногти телесного цвета

Пожалуй, это еще одно направление, которое никогда не выйдет из моды. Натуральные ногти, покрытые лаком телесного цвета, выглядят очень элегантно. Они сочетаются с любым образом, а значит, везде и всегда актуальны. Кроме того, покрытие оттенка слоновой кости – идеальное решение для женщин любого возраста.

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В стиле металлик

Этой осенью возрождается мода на маникюр с эффектом хромированного металла. Особый дизайн, при котором нейл-мастера добиваются зеркального блеска с помощью лака и специальной втирки, подсмотрен в социальных сетях у звезд Голливуда. Оригинальный нарядный маникюр сложно делать в домашних условиях, поэтому лучше всего обратиться к профессионалам.

Milky Nails

Еще один модный тренд пришел из социальных сетей. «Молочные ногти» – маникюр, в котором для создания чистого белого оттенка используется акрил. Главное – правильно подобрать тон: полупрозрачный цвет должен слегка просвечивать. Milky Nails, подчеркивающие ровный загар рук, выглядят очень элегантно и сочетаются с любым луком.

Ставка на шоколадный

Осень – идеальное время для того, чтобы похвастать ногтями коричневого оттенка, и тогда напоминание о любимом лакомстве будет радовать ежедневно. Теплые цвета замечательно гармонируют с загаром и навевают мысли о чашечке горячего кофе или ароматной плитке шоколада.

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Swirl Nails

«Вихревой» дизайн ногтей захватил мир нейл-арта. Новый хит может похвастать рисунками с плавными завитками, спиралями и волнами, а ногти, выполненные в подобной эстетике, выглядят как настоящее произведение искусства. В осеннем маникюре преобладают нейтральные и пастельные тона, а яркие оттенки лучше оставить для следующего лета.

Маникюр с блестками

Осенний сезон идеален для того, чтобы продемонстрировать аккуратные ногти, таящие в себе волшебство. Маникюр, очаровывающий нежным сиянием, позволяет выделиться из толпы. В качестве украшений нейл-мастера выбирают слюду и сухой глиттер, хрустальную крошку и бесцветные гели с блестками, чтобы получить чарующий сверкающий эффект.

Обновите гардероб, выберите новый модный цвет волос, экспериментируйте с дизайном ногтей, следуйте новым трендам, и пусть ваша осень будет нескучной.