 

Мнение “ястреба”: “В период мобилизации или военного времени…”

20.09.2022, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Госдуме готовится пакет поправок связанный с закручиванием гаек в вопросах мобилизации, военного положения и действий солдат на фронте.

"В период мобилизации или военного времени…"

Госдума вводит в УК понятие «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63).

Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже:
– от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свобода, а не до одного года
– от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет
– свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет.

За отказникам тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).

Сегодня запланировано второе чтение законопроекта. Госдума может принять его одновременно в третьем, окончательном. По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня.

Поправки внесли депутаты Госдумы Д.Ф.Вяткин, Э.А.Валеев, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, Л.Э.Слуцкий, О.А.Нилов, В.А.Даванков, В.И.Соболев, Н.В.Коломейцев, а также сенаторы А.А.Клишас и О.Ф.Ковитиди.

Вступает законопроект в силу со дня его официального опубликования.

https://vott.ru/entry/618540 – цинк

Вполне логичное и ожидаемое закручивание гаек в условиях прокси-войны с НАТО на Украине.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.22 / Скандалы: Раскрыты детали жизни Аллы Пугачевой на вилле «Марта» в Юрмале

28.01.22 / Мнение: Потепления не будет. Ковид не страшен. Никонов велик

20.09.22 / Впервые с 1989 года – для покупки автомобиля вскоре придётся записываться в очередь на Госуслугах

22.01.22 / Врачи определили 10 продуктов для снижения холестерина в крови

28.06.22 / Что такое CVC/CVV на карте и всегда ли код присутствует на пластике

10.01.22 / Мнение: Плати лицом!

01.09.21 / НЛО выстроилась в треугольник над Нью-Джерси

29.08.20 / «Я с детства не люблю тараканов за их длинные усы» – Грета Тунберг поддержала белорусских протестующих

09.12.21 / В основе – темная помада и немного румян: безупречный новогодний макияж для семейного ужина и корпоратива

19.09.21 / Украинский певец Потап против общения Насти Каменских с бывшей супругой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика