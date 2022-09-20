Мнение “ястреба”: “В период мобилизации или военного времени…”

В Госдуме готовится пакет поправок связанный с закручиванием гаек в вопросах мобилизации, военного положения и действий солдат на фронте.

"В период мобилизации или военного времени…"

Госдума вводит в УК понятие «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63).

Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже:

– от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свобода, а не до одного года

– от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет

– свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет.

За отказникам тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).

Сегодня запланировано второе чтение законопроекта. Госдума может принять его одновременно в третьем, окончательном. По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня.

Поправки внесли депутаты Госдумы Д.Ф.Вяткин, Э.А.Валеев, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, Л.Э.Слуцкий, О.А.Нилов, В.А.Даванков, В.И.Соболев, Н.В.Коломейцев, а также сенаторы А.А.Клишас и О.Ф.Ковитиди.

Вступает законопроект в силу со дня его официального опубликования.

https://vott.ru/entry/618540 – цинк

Вполне логичное и ожидаемое закручивание гаек в условиях прокси-войны с НАТО на Украине.

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