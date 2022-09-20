Когда бывшая всё никак не лезет – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пока Павлушка Прилучный наслаждается медовым месяцем со своей хорошенькой женой Брутянкой, его бывшая жена продолжает к нему липнуть.
Фото: Соцсети
Тётя Агата не придумала ничего лучше, как заявить, что с Прилучным они связаны до гробовой доски.
Пожалуй, процитирую:
Мы повязаны на всю жизнь. Мы родители… Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни.
И, вроде бы, правильно всё Мученица талдычит: родители мы, общее прошлое у нас, всё такое.
Но — ёлы-палы! — как же жалко выглядит это её «мы повязаны» с человеком, который не желает быть с ней повязанным.
«Агат, я женился! Люблю другую! Всё хорошо у нас. Отлезь уже, а?» — всем своим поведением сообщает ей Павлик.
Фото: Соцсети
А бывшая всё никак не отлезает и не отлезает, а ровно наоборот: таскается по интервью и нудит о его с ней общей повязанности.
К чему это я? Ах, да: лапоньки мои, не навязывайтесь — никогда, ни при каких обстоятельствах! — не навязывайтесь мужчине, вне зависимости, что у вас там с ним было в прошлом или есть в настоящем.
Не тяните его в свою жизнь, даже если у вас с ним — дети, даже если любите до невозможности. Это мужчина должен стремиться вас повязать, а никак не наоборот.
Не стремится? Значит, не ваш мужчина. Пусть живёт своей жизнью. У вас не должно быть с ним никакой внутренней связи: ни через детей, ни через прошлое, ни через настоящее.
Согласны? Почему?
Липли? Чем дело кончилось?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет