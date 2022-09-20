 

Когда бывшая всё никак не лезет – Личное мнение

20.09.2022, 22:50, Разное
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Пока Павлушка Прилучный наслаждается медовым месяцем со своей хорошенькой женой Брутянкой, его бывшая жена продолжает к нему липнуть.


Фото: Соцсети

Тётя Агата не придумала ничего лучше, как заявить, что с Прилучным они связаны до гробовой доски.

Пожалуй, процитирую:

Мы повязаны на всю жизнь. Мы родители… Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни.

И, вроде бы, правильно всё Мученица талдычит: родители мы, общее прошлое у нас, всё такое.

Но — ёлы-палы! — как же жалко выглядит это её «мы повязаны» с человеком, который не желает быть с ней повязанным.

«Агат, я женился! Люблю другую! Всё хорошо у нас. Отлезь уже, а?» — всем своим поведением сообщает ей Павлик.


Фото: Соцсети

А бывшая всё никак не отлезает и не отлезает, а ровно наоборот: таскается по интервью и нудит о его с ней общей повязанности.

К чему это я? Ах, да: лапоньки мои, не навязывайтесь — никогда, ни при каких обстоятельствах! — не навязывайтесь мужчине, вне зависимости, что у вас там с ним было в прошлом или есть в настоящем.

Не тяните его в свою жизнь, даже если у вас с ним — дети, даже если любите до невозможности. Это мужчина должен стремиться вас повязать, а никак не наоборот.

Не стремится? Значит, не ваш мужчина. Пусть живёт своей жизнью. У вас не должно быть с ним никакой внутренней связи: ни через детей, ни через прошлое, ни через настоящее.

Согласны? Почему?

Липли? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро


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