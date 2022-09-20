DT – «независимой от российского газа» Европе предрекли рецессию, инфляцию и обвал евро

Бушующий энергетический кризис в Германии и Италии может привести к непоправимым последствиям для экономик не только этих двух стран, но и всей еврозоны, пишет Daily Telegraph со ссылкой на экспертов банка Barclays. По мере того как Европа отвыкает от дешёвых российских энергоносителей, экономисты прогнозируют ей экономический спад, скачки инфляции и падение курса евро. В выигрыше окажется промышленность США, куда может быть перемещено европейское производство.



AP

Стремление Евросоюза к «независимости от российского газа» приведёт к замедлению экономического роста, скачку инфляции и снижению курса евро, сказала Сильвия Арданья, глава отдела исследований европейской экономики в банке Barclays. По её мнению, более дорогие энергоносители повлияют на конкурентоспособность еврозоны, пишет Daily Telegraph.

Промышленные гиганты Германия и Италия завоевали позиции на мировых рынках отчасти благодаря обильным поставкам нефти и газа из России. Однако на сегодняшний день они могут полностью утратить доступ к этим ресурсам, поскольку европейские страны стремятся прекратить закупки российских энергоносителей. Изменения уже привели к резкому спаду в экономике Германии и Италии, поскольку их мощные производственные сектора, которые ещё до энергетического кризиса страдали от проблем с поставками, вызванными пандемией, столкнулись с проблемами роста затрат на электроэнергию, пишет Daily Telegraph.

В отличие от Европы, американская промышленность окажется в выигрыше, поскольку у США есть достаточно запасов углеводорода местного производства. Некоторые из них можно экспортировать в Европу, которая пытается расширить свои возможности по импорту сжиженного природного газа, но разрыв в ценах может быть настолько значительным, что вытеснит производство из еврозоны в Штаты. «Отечественные производители могут отреагировать на высокие цены, увеличив добычу энергии и расширив мощности по СПГ. И если разрыв в стоимости энергии между США и остальным миром сохранится, некоторые производственные отрасли обрабатывающей промышленности вполне могут переместиться в США», — сказала Сильвия Арданья. «Одним из следствий роста внутреннего производства в обрабатывающей промышленности будет более сильный доллар». Это произошло после резкого скачка доллара на фоне повышения процентных ставок, что привело к снижению других валют, включая евро и фунт стерлингов в этом году, отмечает издание.

В то же время огромные счета еврозоны за электроэнергию тянут вниз европейскую валюту. Вероятно, потребуется дальнейшее её падение, чтобы попытаться восстановить, хотя бы частично, конкурентоспособность немецкой промышленности, так как более низкий курс евро сделает её продукцию дешевле на мировом рынке. Пока что в этом году курс евро упал на 12% по отношению к доллару, при этом €1 стоил чуть меньше $1. По мнению эксперта, у Европы раньше был значительный профицит счёта текущих операций, поскольку экспорт превышал импорт, о чём в нынешних условиях можно забыть, пишет Daily Telegraph.

Сильвия Арданья убеждена, что постепенное разрушение экономики еврозоны происходит из-за того, что торговля топливно-энергетическими товарами перешла от профицита к очень глубокому дефициту, в то время как торговля остальными товарами и услугами практически не изменилась. Эксперт считает, что со временем при текущем росте цен на энергоносители будет снижаться конкурентоспособность в других отраслях. По мнению специалистов Barclays, Германия уже вступила в рецессию, и её ВВП будет падать как минимум четыре квартала подряд. Экономики Италии, Франции, Испании и Европы в целом начнут сокращаться в четвёртом квартале, что вызовет рецессию во всей еврозоне, пишет Daily Telegraph.

Инфляция в еврозоне будет снижаться очень медленно, с 8,2% в этом году до прогнозируемых 6,3% в следующем году, считают в Barclays. Ожидается, что в Германии цены продолжат расти на 6,7% в 2023 году. Экономисты банка также прогнозируют более короткую рецессию в Великобритании и кратковременный спад в начале следующего года в США. Это означает, что крупнейшая экономика мира избежит ярко выраженной рецессии, которая обычно определяется двумя последовательными поквартальными сокращениями ВВП, заключает издание.