 

“Свободный доступ”: в Москве с нарушителями борются с помощью чат-бота

20.09.2022, 22:15, Разное
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В
Москве активно внедряются цифровые сервисы, которые помогают властям и
гражданам непрерывно взаимодействовать друг другом для решения важнейших
вопросов. Удобные онлайн-платформы сегодня обеспечивают, в том числе,
безопасность москвичей.

К
примеру, с начала 2022 года в городе действует система “Свободный
доступ”. Чат-бот позволяет жителям через приложение «Телеграм» сообщать компетентным
службам о случаях самозахвата территорий. Раньше обращаться к сотрудникам
Государственной инспекции по недвижимости граждане могли через социальные сети.

Сегодня
же процедура намного облегчилась, а результаты не заставили себя долго ждать. С
помощью чат-бота уже удалось выявить более ста нарушений. Количество обращений
в профильное ведомство возросло в 3,6 раза.

Цифровой
сервис позволяет обратиться к районному инспектору и проверить, законно ли было
установлено ограждение на территории общего пользования. Специалисты проверят,
имел ли право тот или иной гражданин установить шлагбаум, полусферу, столбики,
цепочки и друге препятствия.

Как
отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, за текущий год
жители Москвы направили на онлайн-платформу 849 сообщений. Больше всего жалоб,
по его словам, поступило из Юго-Западного административного округа.

“Горожане
активно сообщают о нарушениях через удобный сервис в мессенджере “Телеграм”. С
начала года в адрес чат-бота “Свободный доступ” поступило 849 сообщений от
горожан. Самыми активными стали жители ЮЗАО — от них поступило 132 сигнала, на
второй строке оказались жители ЦАО — 117 и на третьей — жители ВАО, от них
зарегистрировано 107 обращений”, — подчеркнул глава ведомства.

106
жалоб граждан получили официальное подтверждение после их обращения через
чат-бот. Специалисты смогли оперативно устранить 46 нарушений, по остальным
ведется работа.

“До
2022 года возможность обратиться к инспектору и заявить о незаконном ограждении
или фактах самозахвата земель была реализована через социальные сети. Чтобы
упростить процедуру, в начале этого года сервис стал работать в мессенджере
“Телеграм”. Результаты не заставили себя ждать — количество обращений
увеличилось в 3,6 раза”, — добавил Иван Бобров.


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