“Свободный доступ”: в Москве с нарушителями борются с помощью чат-бота

В

Москве активно внедряются цифровые сервисы, которые помогают властям и

гражданам непрерывно взаимодействовать друг другом для решения важнейших

вопросов. Удобные онлайн-платформы сегодня обеспечивают, в том числе,

безопасность москвичей.

К

примеру, с начала 2022 года в городе действует система “Свободный

доступ”. Чат-бот позволяет жителям через приложение «Телеграм» сообщать компетентным

службам о случаях самозахвата территорий. Раньше обращаться к сотрудникам

Государственной инспекции по недвижимости граждане могли через социальные сети.

Сегодня

же процедура намного облегчилась, а результаты не заставили себя долго ждать. С

помощью чат-бота уже удалось выявить более ста нарушений. Количество обращений

в профильное ведомство возросло в 3,6 раза.

Цифровой

сервис позволяет обратиться к районному инспектору и проверить, законно ли было

установлено ограждение на территории общего пользования. Специалисты проверят,

имел ли право тот или иной гражданин установить шлагбаум, полусферу, столбики,

цепочки и друге препятствия.

Как

отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, за текущий год

жители Москвы направили на онлайн-платформу 849 сообщений. Больше всего жалоб,

по его словам, поступило из Юго-Западного административного округа.

“Горожане

активно сообщают о нарушениях через удобный сервис в мессенджере “Телеграм”. С

начала года в адрес чат-бота “Свободный доступ” поступило 849 сообщений от

горожан. Самыми активными стали жители ЮЗАО — от них поступило 132 сигнала, на

второй строке оказались жители ЦАО — 117 и на третьей — жители ВАО, от них

зарегистрировано 107 обращений”, — подчеркнул глава ведомства.

106

жалоб граждан получили официальное подтверждение после их обращения через

чат-бот. Специалисты смогли оперативно устранить 46 нарушений, по остальным

ведется работа.

“До

2022 года возможность обратиться к инспектору и заявить о незаконном ограждении

или фактах самозахвата земель была реализована через социальные сети. Чтобы

упростить процедуру, в начале этого года сервис стал работать в мессенджере

“Телеграм”. Результаты не заставили себя ждать — количество обращений

увеличилось в 3,6 раза”, — добавил Иван Бобров.