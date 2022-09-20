А-ля спиральная химия и не только: 10 причесок из 80-х, которые вернутся осенью 2022 года

Известно, что мода часто возвращается. Это касается и парикмахерского искусства. Осенью 2022 года к нам вернутся тренды из 1980 годов. Прически тех лет отличались яркостью, смелостью и женственностью. Им был чужд минимализм и сдержанность. В статье мы приведем 10 причесок из восьмидесятых, которые будут популярны этой осенью.

А-ля спиральная химия

Когда-то спиральная химия пользовалась огромной популярностью среди модниц. Это была разновидность перманента, при которой кудряшки напоминали сжатые пружинки.

Вы можете добиться аналогичного эффекта без перманента. Создайте пружинистые вертикальные завитки с помощью конусовидной плойки.

Волнистые завитки

Одна из самых знаковых причесок 80-х – красиво уложенные завитые волнистые волосы. Ее можно легко создать самостоятельно.

Отделите верхнюю часть шевелюры. Уложите ее назад феном с круглой щеткой, а боковые пряди завейте наружу. Для усиления эффекта используйте бигуди. Закрепите прическу лаком средней фиксации.

Конский хвост с толстой резинкой

В 80-е годы были очень популярны эффектные и броские аксессуары для волос. Если вам нравится такой стиль, то попробуйте создать конский хвост и закрепить его толстой бархатной резинкой.

Эта прическа никогда не выходила из моды. Осенью 2022 года будут популярны различные вариации конского хвоста. Например, вы можете закрепить резинкой только верхний слой волос, а остальные пряди оставить свободными.

Большой яркий бант и высокий пучок

Создайте на голове высокий пучок и украсьте его большим бантом яркого цвета. Такая прическа выглядит эффектно и нарядно. Если вы хотите сделать обрамление лица, оставьте несколько передних прядей свободными.

Большой объем

Для парикмахерской моды тех лет были характерны очень пышные прически. Высокие начесы и объемные волосы – главные тренды 80-х. Также популярностью пользовалось тупирование – взбивание волос с внутренней стороны.

Объемные прически в стиле 80-х помогут создать иллюзию пышности даже на тонких прядях.

Взъерошенные волны

Если у вас вьющиеся или волнистые волосы, то попробуйте создать взъерошенные волны. Для этого вам понадобятся щипцы для завивки. Можно также использовать технику плоппинг. Для этого нужно нанести на пряди кондиционер, сложить их гармошкой и обернуть полотенцем. Когда шевелюра высохнет, вы получите желаемый результат.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Длинная волнистая челка

Если у вас длинная челка, то возьмите щипцы и сделайте ее волнистой. Это создаст красивое и эффектное обрамление лица. Не зачесывайте слишком гладко остальную часть шевелюры. “Изюминка” этой прически из 80-х заключается в легкой небрежности.

Шэгги со слоями и челкой-шторкой

Если вам нравятся короткие стрижки, то попробуйте лохматую прическу шэгги. Она возникла в 80-е, а затем стала классикой и до сих пор не утрачивает популярности. Чтобы получить большой объем, дополните ее слоистыми прядями и челкой-шторкой.

Большой свободный пучок

Соберите волосы на макушке. Создайте большой и несколько небрежный пучок. Закрепите его яркой или блестящей резинкой. У вас получится популярная прическа из 80-х.

Асимметричная прическа с легкими волнами

Асимметричная прическа с легкими волнами подходит для торжественных мероприятий, где требуется элегантный вид. Он отлично смотрится с любой длиной волос и выглядит очень женственно.

Заключение

Попробуйте сделать одну из причесок в стиле 1980-х. Это сделает ваш образ необычным, привлекательным и уникальным. Вы можете сочетать прически в стиле ретро с современными техниками окрашивания волос. Такая комбинация позволит вам выглядеть эффектно и модно.