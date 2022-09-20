Мнение “ястреба”: Референдум о вступлении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября



В ЛНР принят закон о проведении референдума о воссоединении Луганской Народной Республики с Россией. Закон уже подписан главой ЛНР Пасечником. Референдум должен пройти с 23 по 27 сентября. Ожидается, что аналогичный закон появится и в ДНР. Также сегодня власти Херсонской и Запорожской областей также высказались за проведение референдумов за воссоединение с Россией в кратчайшиие сроки. Ждем всех домой.

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