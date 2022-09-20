Мнение: Размер заработка богатого человека, превентивные чаевые и фак-ю-мани

1. Чтобы считаться богатым человеком в России, достаточно зарабатывать выше средней зарплаты по стране (ссылка):



Больше четверти россиян (26 процентов) считают богатым человека с доходом больше, чем миллион рублей в месяц, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Еще 23 процента респондентов определили размер заработка «богача» в 300-500 тысяч рублей. Для 19 процентов богатство определяется доходом от 100 до 300 тысяч рублей, а для 11 процентов — от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

По мнению большинства участников исследования, богатый человек хранит большое денежное состояние на банковских счетах. Кроме того, среди главных атрибутов «богача» россияне отметили наличие собственного бизнеса и элитную недвижимость, дорогой автомобиль, помощника по хозяйству, брендовую одежду и обувь, ювелирные украшения, личного водителя и известность.

Напомню, средняя зарплата по России составляла в прошлом году 56 тысяч рублей (ссылка). Накопить пару миллионов за несколько лет при такой зарплате вполне реально. Зарегистрироваться в качестве ИП – плёвое дело. Не самый дешёвый автомобиль можно взять в аренду, купить в кредит или за те же пару миллионов накоплений. Приобрести комплект брендовой одежды, пару обуви, недорогую ювелирку – проще простого. Известность можно получить, открыв блог/канал в Интернете.

Так или иначе, получается, что однозначной нижней границы «входа в богатство» нет, и почти нет однозначных внешних признаков такого входа. Всё относительно и субъективно. Среди тех, у кого доходы ниже, кто-то непременно будет считать вас богачом.

Напомню, что после революции сначала пришли за «капиталистами», потом взялись за «кулаков» (то есть крепких крестьян), а к 1937 году добрались уже и до членов партии.

2. Блогер gaz_v_pol делится рецептом (ссылка):



[В ресторанах] оставляю чаевые до заказа. И говорю официанту, чего я хочу. Это зависит от ситуации. Либо хочу, чтобы он нас не трогал, не подходил вообще что-то предлагать или менять без моей команды. Если ресторан большой, прошу его номер мобильного. Позвоню, когда надо будет, чтобы он подошёл.

Либо наоборот, расклад другой, и нужно чтобы он подходил почаще.

Если заплатить в конце — это в лучшем случае скажется на обслуживании в следующий раз. Когда и если я буду в этом же ресторане в следующий раз и мне попадётся этот же официант. Поэтому решил платить в начале, и попробовав — оставил эту практику.

Ещё до того, как стал так делать, со мной был анекдотический случай. Заметил, что у меня заказ приняла одна официантка, а потом обслуживала другая. Это необычно. Люблю загадки, думал так и эдак — ничего не придумал и спросил: “Почему так?”

Ответ: “Я Вас в прошлый раз обслуживала и Вы оставили хорошие чаевые. Поэтому я перекупила Ваш столик у девушки, которая приняла заказ.”

Везде жизнь…

3. В Школе Капитализма я рассказываю о фак-ю-мани — больших деньгах, которые нужны, чтобы послать всё и всех куда подальше. Цитирую начало поста (ссылка):

Дональд Риган работал министром финансов США при Рональде Рейгане. Тогда Америка была в расцвете своих сил — это было поколение, выигравшее у нас Холодную войну. Когда от Дональда Ригана требовали сделать глупость, вредную для экономики страны, тот отвечал, хотя бы и самому президенту: «у меня есть фак-ю-мани, я могу уйти, когда захочу». Личные деньги позволяли мистеру Ригану быть твёрдым и прямолинейным, никто не смог бы сделать ему больно в Америке 1980-х годов.

В России термин «фак-ю-мани» (примерно переводится как «деньги, позволяющие отказать») сделал популярным Кримсональтер. Термин интуитивно понятен, так же он вызывает сильные эмоции. Увидев знаменитую сцену в баре, по итогам которой Терминатор садится на мотоцикл с дробовиком в руке, зрители невольно думали: вот бы и мне тоже так — в крутой кожаной куртке, в чёрных очках, на мотоцикле, с суровым выражением на квадратном лице. Слова «фак-ю-мани» провоцируют аналогичные мечты: вот бы тоже заработать фак-ю-мани, чтобы иметь возможность послать всех куда подальше, бросить нудные дела и отправиться отдыхать на тропические острова!