 

“Лучшие в аду” – стало известно о выходе нового фильма от “повара Путина” дважды судимого Евгения Пригожина

20.09.2022, 20:50, Разное
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Опубликован постер нового фильма, который будет продолжать военную тематику предыдущих картин. Сюжет и актерский состав картины пока держатся в тайне.

“У нас есть контракт, — гласит постер. — Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими”.

Ранее студия создала с участием различных режиссеров такие картины, как “Ржев”, “Турист” и “Солнцепек”, большинство из которых так или иначе посвящены современным военным конфликтам.


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