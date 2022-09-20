“Лучшие в аду” – стало известно о выходе нового фильма от “повара Путина” дважды судимого Евгения Пригожина
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Опубликован постер нового фильма, который будет продолжать военную тематику предыдущих картин. Сюжет и актерский состав картины пока держатся в тайне.
“У нас есть контракт, — гласит постер. — Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими”.
Ранее студия создала с участием различных режиссеров такие картины, как “Ржев”, “Турист” и “Солнцепек”, большинство из которых так или иначе посвящены современным военным конфликтам.
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