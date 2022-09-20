 

На Хорошевском шоссе откроется центр “Московское долголетие”

20.09.2022, 20:50, Разное
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Три
года назад в российской столице начала работать программа развития центров
“Московское долголетие”. В рамках масштабного проекта власти начали
форматировать действующие центры социальной защиты. Из них сделали современные
и комфортные клубы для граждан уважаемого возраста. Престарелые москвичи могут
прийти в новые заведения, чтобы найти новые знакомства, позаниматься в кружках
или просто отдохнуть.

К
концу 2022 года власти российской столицы планируют открыть в районах города 70
клубов для пожилых людей. Так, на Хорошевском шоссе после капремонта появится
центр “Московское долголетие”. Об этом сообщает АГН
“Москва” со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе.

Руководитель
ведомства Анна Яковлева подчеркнула, что проект капитального ремонта филиала
“Хорошевский” центра социального обслуживания “Беговой” уже
утвержден.

“Филиал
центра социального обслуживания Хорошевского района расположен в нежилом
пятиэтажном здании на первом этаже. В части наружных ремонтных работ будет
заменена входная площадка, отремонтированы козырьки, установлены ограждения из
нержавеющей стали”, – отметила глава Москомэкспертизы.

В
территориальном центре социального обслуживания после капитального ремонта
будет размещен и центр “Московское долголетие”. В частности, там
обустроят актовый зал и многофункциональную спортивную зону, творческие
мастерские, тихую гостиную и другие помещения.

В
ходе работы специалисты намерены заменить покрытия полов на нескользящие, чтобы
обеспечить безопасность граждан. Также в центре поставят новые окна и двери,
смонтируют подвесные потолки, инженерные системы будут модернизированы. На
входе в здание будет оборудована площадка с пандусами для маломобильных граждан.
Также там установят системы передачи визуальной, звуковой и тактильной
информации.

К
слову, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столичном регионе активно
развивается не только жилой фонд, но и социальная инфраструктура. По словам
политика, строительство, а также ремонт социальных объектов способствуют
повышению уровня жизни, качества и удобства городской среды.


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