На Хорошевском шоссе откроется центр “Московское долголетие”

Три

года назад в российской столице начала работать программа развития центров

“Московское долголетие”. В рамках масштабного проекта власти начали

форматировать действующие центры социальной защиты. Из них сделали современные

и комфортные клубы для граждан уважаемого возраста. Престарелые москвичи могут

прийти в новые заведения, чтобы найти новые знакомства, позаниматься в кружках

или просто отдохнуть.

К

концу 2022 года власти российской столицы планируют открыть в районах города 70

клубов для пожилых людей. Так, на Хорошевском шоссе после капремонта появится

центр “Московское долголетие”. Об этом сообщает АГН

“Москва” со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой

политике в строительстве и государственной экспертизе.

Руководитель

ведомства Анна Яковлева подчеркнула, что проект капитального ремонта филиала

“Хорошевский” центра социального обслуживания “Беговой” уже

утвержден.

“Филиал

центра социального обслуживания Хорошевского района расположен в нежилом

пятиэтажном здании на первом этаже. В части наружных ремонтных работ будет

заменена входная площадка, отремонтированы козырьки, установлены ограждения из

нержавеющей стали”, – отметила глава Москомэкспертизы.

В

территориальном центре социального обслуживания после капитального ремонта

будет размещен и центр “Московское долголетие”. В частности, там

обустроят актовый зал и многофункциональную спортивную зону, творческие

мастерские, тихую гостиную и другие помещения.

В

ходе работы специалисты намерены заменить покрытия полов на нескользящие, чтобы

обеспечить безопасность граждан. Также в центре поставят новые окна и двери,

смонтируют подвесные потолки, инженерные системы будут модернизированы. На

входе в здание будет оборудована площадка с пандусами для маломобильных граждан.

Также там установят системы передачи визуальной, звуковой и тактильной

информации.

К

слову, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столичном регионе активно

развивается не только жилой фонд, но и социальная инфраструктура. По словам

политика, строительство, а также ремонт социальных объектов способствуют

повышению уровня жизни, качества и удобства городской среды.