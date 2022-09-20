Татьяна Лютаева впервые вывела в свет свою внучку, дочь Агнии Дитковските

В минувший понедельник в столичном киноцентре “Октябрь” прошла премьера фильма бывшего директора первых пяти “Фабрик звезд” Лины Арифулиной “Красная шапочка”. Первыми зрителями фэнтези-блокбастера стали десятки звезд российского шоу-бизнеса. На красной дорожке появилась и актриса Татьяна Лютаева, где компанию ей составили внуки – дети ее дочери, актрисы Агнии Дитковските.

57-летняя звезда фильма “Гардемарины, вперед!” позировала фотографам с 8-летним Федором и 5-летней Никой. Если мальчик часто мелькает в блогах своих известных родителей, то вот девочку общественность так открыто увидела впервые.

Напомним, всего у Агнии трое детей: сын Федор родился в браке актрисы с актером Алексеем Чадовым. Они познакомились на съемках фильма “Жара” в 2006 году, а поженились только в 2012-м в кругу родных и близких. При этом в их отношениях не все было гладко и в 2009 году они на время расстались. О рождении мальчика стало известно в начале июня 2014 года, но уже в июле 2015-го после долгих слухов в прессе Алексей подтвердил, что они с Агнией расстались.

О рождении второго ребенка у Агнии СМИ писали в 2017 году. Актриса никак не прокомментировала эти сведения и не публиковала ни одной фотографии ребенка за все эти годы. Лишь на уровне слухов говорилось, что это – девочка, но кто ее отец, неизвестно. В январе этого года Татьяна Лютаева раскрыла внешность 4-летней внучки. Она опубликовала в своем блоге снимок двух девочек в костюмах пиратов – в одной из них подписчики легко узнали дочку Екатерины Климовой и Гелы Месхи, а вторая малышка с темными кудрявыми волосами по имени Ника и оказалась дочкой Агнии.

Отцом третьего ребенка, предположительно, тоже девочки, Дитковските стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко. Они тайно поженились в июне 2021 года. По сообщениями СМИ, свадьба была скромной. Об их романе стало известно в начале февраля, когда они вместе вышли в свет.

Ника Агния с сыном Федором Агния во время третьей беременности